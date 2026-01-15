Wielki powrót do Polski. Odchodził za 2,4 miliona euro

29-letni Nahuel Leiva byłby kolejnym po Luquinhasie piłkarzem, który przed laty występował w polskiej lidze, a teraz znów w niej zagra. Hiszpański piłkarz występował w Śląsku Wrocław przez dwa sezony – od rozpoczęcia rundy jesiennej 22/23 do września 2024 roku. Z drużyną prowadzoną przez Jacka Magierę wywalczył wicemistrzostwo Polski, po czym przyjął ofertę Maccabi Hajfy.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki grał w siatkonogę z Magierą: Ale ze mną pojechał! Co tu się dzieje?

Kolejny wielki powrót do polskiej ligi? Piłkarz blisko Śląska

Izraelski klub zapłacił za Hiszpana 2,5 miliona euro. Leiva rozegrał w Śląsku 72 mecze, strzelił 14 goli i zanotował 6 asyst. Świetnie rozumiał się we Wrocławiu z superstrzelcem ekstraklasy, Erikiem Exposito.

-Dziękuję mu za to, ile dał naszej drużynie, jak bardzo pomógł nam czy to w walce o utrzymanie dwa sezony temu, czy ostatnio w rywalizacji o mistrzostwo. Przyzwyczaił nas w tamtym sezonie do wyższego poziomu, do brania odpowiedzialności za zespół i na pewno potrafi grać dużo lepiej niż pokazywał to ostatnio. Otwarcie mówiłem ostatnio, że nie jestem zadowolony z jego postawy na boisku, ale teraz chcę przede wszystkim podziękować za to, ile dał drużynie przez te dwa lata – mówił przed dwoma laty Jacek Magiera, ówczesny trener Śląska Wrocław.

Teraz Leiva może znów zagrać w Śląsku. Choć klub spadł do I ligi, a przed laty Nahuel Leiva kosztował Maccabi 2,5 miliona euro to, według informacji Piotra Janasa z "Gazety Wrocławskiej" były wicemistrz Polski nie zapłaci za piłkarza tak wysokiej sumy.

"Strony są praktycznie dogadane, chodzi o półroczne wypożyczenie z opcją wykupu w przypadku awansu (mało realną, bo oscylującą w graniach 1-1,5 mln euro). Wynagrodzenie dla piłkarza ustalone i choć tanio nie będzie, to też znacznie mniej, niż zarabiał w Ekstraklasie. Śląsk bierze na siebie część pensji, którą wciąż będzie płacić mu Maccabi — ujawnił dziennikarz "Gazety Wrocławskiej".

Zobacz też: Stało się! Komentator prezesem klubu I ligi. "To jest moją ambicją"

W tym sezonie Nahuel Leiva zagrał w 10 meczach izraelskiej ligi, zdobywając 2 bramki. Hiszpan tylko w jednym spotkaniu przebywał na boisku przez 90 minut.

Śląsk to obecnie 7. drużyna I ligi. Do drugiej w tabeli Polonii Warszawa brakuje mu 4 punktów. Prowadzi Wisła Kraków, która ma obecnie 9 oczek więcej niż "Czarne Koszule".