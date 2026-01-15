Z Manchesteru United do Ekstraklasy! Kolejne wzmocnienie

To nie była udana pierwsza część sezonu dla Motoru Lublin. Zespół Mateusza Stolarskiego znajduje się na jedenastym miejscu z 21 punktami i ma punkt przewagi nad strefą spadkową. W pewnym momencie Motor miał zaledwie dwa zwycięstwa po dziesięciu meczach i kwestionowana była pozycja trenera. Ostatecznie Motor zdołał wyjść z kryzysu, a Stolarski utrzymał posadę. Teraz Motor ma problem z tym, że nie ma zatrudnionego dyrektora sportowego, a za transfery odpowiada właśnie Stolarski. Właśnie lublinianie szykują się do wzmocnienia pionu sportowego.

Były skaut Manchesteru United trafi do klubu Ekstraklasy

Tomasz Ćwiąkała informuje, że Motor Lublin będzie miał nowego szefa skautingu. Zostanie nim Piotr Sadowski, który ma za sobą pracę w takich klubach, jak Lech Poznań (2015-2017), Manchester United (2017-2024) i Blackburn Rovers (2025). W klubie z Old Trafford był skautem, który odpowiadał za szukanie zawodników do akademii, ale też do pierwszego zespołu. Głównie Sadowski szukał piłkarzy w Europie Środkowej (Niemcy, Polska, Czechy, Grecja, Ukraina, Austria, Słowacja, Rumunia, Serbia, Chorwacja).

Wkrótce Motor powinien oficjalnie ogłosić rozpoczęcie współpracy z Sadowskim. Warto dodać, że wcześniej media wspominały o zainteresowaniu Sadowskim ze strony Rakowa Częstochowa.

W ten sposób Motor jest już bliżej uporządkowania swojego pionu sportowego. Zbigniew Jakubas, a więc właściciel Motoru już przyznaje publicznie, że nowym dyrektorem sportowym tego klubu zostanie Veljko Nikitović, który jest aktualnie zatrudniony w Arce Gdynia. Być może nastąpi to dopiero w czerwcu, a być może szybciej. - Teoretycznie budowę skautingu natychmiast powinien rozpocząć Golański. Nie zrobił tego, nie zbudował tego działu. Teraz wspólnie z nowym dyrektorem będziemy go budowali - tłumaczył Jakubas.

Do tej pory Motor Lublin nie dokonał żadnego transferu w zimowym oknie. Polskie media podawały, że Motor starał się o sprowadzenie Luquinhasa, ale Brazylijczyk wybrał ofertę z Radomiaka Radom. Są też wieści, że z Motoru może odejść Krystian Palacz, o którego stara się Odra Opole.

Motor Lublin zagra swój kolejny mecz w Ekstraklasie 1 lutego o godz. 12:15, kiedy to zmierzy się u siebie z Pogonią Szczecin.