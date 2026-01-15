To już oficjalne! Raków zarobi miliony na transferze

Peter Barath odchodzi z Rakowa Częstochowa. Węgier został zaprezentowany jako nowy zawodnik SK Sigma Ołomuniec. W poprzedniej rundzie PKO BP Ekstraklasy zagrał w 15 spotkaniach, w których zdobył jednego gola.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki ostro o piłkarzach Legii: Na niektórych z was się nie da patrzeć

Grube miliony dla Rakowa. Tyle ma zarobić klub z Częstochowy

Szymon Janczyk z portalu "Weszło" przekazał, że odejście Baratha jest dla Rakowa niezłą inwestycją. Klub z Częstochowy kupił piłkarza za ok. pół miliona euro. Kwota, którą zarobi na węgierskim zawodniku, ma być jednak dużo wyższa. Według ustaleń "Weszło" Sigma Ołomuniec miała zapłacić za piłkarza około 2 miliony euro. Oznacza to spory zysk dla zespołu "Medalików".

Odejście Baratha nie będzie dużym osłabieniem dla Rakowa

Peter Barath w tym sezonie częściej niż w poprzednich rozgrywkach pojawiał się w pierwszym składzie Rakowa, jednak wciąż trudno mówić o piłkarzu kluczowym, którego odejście będzie dużo kosztować, pod względem sportowym zespół prowadzony przez Łukasza Tomczyka.

Zobacz też: Decyzja Papszuna wywołała efekt domina. Kolejny piłkarz odchodzi z Legii

Raków zaczyna okienko transferowe od zastrzyku gotówki

Zespół z Częstochowy, póki co wzmacnia głównie budżet. Oprócz Baratha klub opuścił Jakub Mądrzyk, na którego odejściu zarobiono około 100 tysięcy euro. Bliski opuszczenia Rakowa jest też Leonardo Rocha. W jego przypadku mówi się o kwocie wynoszącej około 900 tysięcy euro.

Raków rozpocznie rundę wiosenną po dużych zmianach na ławce trenerskiej. Marka Papszuna zastąpił Łukasz Tomczyk. Nowy szkoleniowiec stanie przed trudnym zadaniem zastąpienia legendarnego trenera. Zespół rywalizuje na wszystkich frontach. W PKO BP Ekstraklasie, Lidze Konferencji i Pucharze Polski.