Oto pierwszy transfer Papszuna w Legii! "Pojawił się na zgrupowaniu"

Marek Papszun musi wyciągnąć klub z dołka i mają mu w tym pomóc także nowi zawodnicy. Według doniesień były szkoleniowiec Rakowa Częstochowa chce sprowadzić napastnika i... bramkarza, co potwierdził sam 51-latek. - Nie jest to tajemnica - mówił jakiś czas temu.

Oto pierwszy transfer Marka Papszuna w Legii Warszawa

W mediach pojawiły się informacje, iż nowym bramkarzem Legii ma zostać Otto Hindrich z CFR Cluj. "Nowym piłkarzem Legii zostanie Otto Hindrich. Warszawianie zdecydowali się na 23-letniego piłkarza CFR Cluj" - informuje z przekonaniem TVP Sport.

Teraz TVP Sport informuje, iż golkiper miał już pojawić się na zgrupowaniu Legii w Mijas w Hiszpanii. "Z informacji TVPSPORT.PL wynika, że Hindrich już we wtorek zameldował się na zgrupowaniu Legii. W środę zostaną dograne formalności i gracz powinien podpisać kontrakt z Wojskowymi" - czytamy.

Mówi się, że Legia ma zapłacić za bramkarza około 500-600 tysięcy euro, a kontrakt Hindricha ma obowiązywać do 2028-2029 roku.

Nowy nabytek wygryzie Tobiasza z bramki?

Dotychczas pierwszym bramkarzem Legii Warszawa był Kacper Tobiasz, ale jego kontrakt wygasa w czerwcu tego roku. Nie wiadomo, czy zostanie on przedłużony. Dwójką był Gabriel Kobylak.

"Hindrich trafi do Legii po to, by rywalizować o miejsce w podstawowym składzie. Rumun na pewno nie dostanie gwarancji występów, ale będzie poważną kandydaturą i siłą nacisku na Tobiasza i Kobylaka" - twierdzi TVP Sport.