Rosjanie przejęli piłkarza Cracovii. "Był blisko"

Polskie kluby wzmacniają się przed startem rundy rewanżowej. Bardzo aktywny na rynku transferowym jest Widzew Łódź, który ostatnio poinformował o zakontraktowaniu Bartłomieja Drągowskiego. Do klubu dołączył także Osman Bukari z MLS oraz Christopher Cheng z Sandefjord.

Rosjanie sprzątnęli Cracovii zawodnika sprzed nosa

Na rynku transferowym nie próżnuje także Cracovia, która chociażby postanowiła wykupić Mauro Perkovicia za milion euro z Dinama Zagrzeb. Mówi się także, że zespół chce sprowadzić wychowanka PSG - Kalidou Sidibe z Guinamp. Mówiło się także o potencjalnym transferze Płamena Andreewa, ale ostatecznie wypożyczył go Lech Poznań.

Teraz serwis transfery.info donosi, że kolejny cel transferowy Cracovii został przechwycony przez rywala. Mowa o Gałymżanie Kenżebeku z kazachskiego FC Yelimay. Dziennikarze powołują się na informacje Tomasza Włodarczyka z serwisu meczyki.pl.

- Gałymżan Kenżebek był blisko Cracovii, rozmowy były zaawansowane, ale ostatecznie trafił Achmata Grozny, gdzie dostał bardzo dobry indywidualny kontrakt - miał przekazać.

Gałymżan Kenżebek jest lewoskrzydłowym, który może też wystąpić na prawej stronie. Serwis Transfermarkt wycenia ją na 600 tys. euro. Transfer Kazacha do Rosji został ogłoszony 10 stycznia 2026 roku.