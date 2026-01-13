58-krotny reprezentant kraju trafi do Ekstraklasy! Absolutny hit

Kellyn Acosta przez serwis transafermarkt wyceniany jest na 1,2 miliona euro. Od 2025 roku był graczem Chicago Fire, wcześniej grał w barwach drużyn z Dallas, Colorado i Los Angeles. Znakomicie wygląda też jego reprezentacyjne CV. W kadrze USA wystąpił 58 razy i zdobył dwa gole. Teraz stanie przed nowym wyzwaniem, bo o krok od podpisania z nim umowy jest Pogoń Szczecin.

Kellyn Acosta po testach. Wzmocni Pogoń

Acosta w minionym sezonie odgrywał mniejszą rolę w zespole prowadzonym przez Grega Belhaltera. Mógł natomiast liczyć na gwiazdorski kontrakt gwarantujący mu pensję na poziomie 1,7 mln euro rocznie. Pogoni rzecz jasna nie byłoby stać na zaproponowanie mu podobnych warunków, ale dzięki przepisom obowiązującym z MLS będzie mu płacić "tylko" 300 tysięcy euro. Pozostałą część umowy wykupiła amerykańska liga. Szczegóły ujawnił portal meczyki.pl.

Zagadką pozostaje tylko aklimatyzacja 30-letniego defensywnego pomocnika w Polsce. Co do klasy raczej nie można mieć wątpliwości, mimo słabszych ostatnich miesięcy. Nigdy nie grał poza granicami swojego kraju i będzie musiał nauczyć się nieco innej gry niż w MLS. To już jednak zmartwienie trenera Pogoni Thomasa Thomasberga.

Amerykanin jest już po testach medycznych. Wkrótce ma dołączyć do zespołu na zgrupowaniu w Turcji.

Pogoń Szczecin zatrudniła wcześniej Karola Angielskiego, a latem dołączy Patryk Dziczek. Nową umowę podpisał też Kamil Grosicki. "Portowcy" w rundzie wiosennej będą starali się wskoczyć wyżej niż na zajmowaną obecnie 10. pozycję.