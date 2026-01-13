Kluczowe wieści ws. transferu do Legii. Właściciel ogłosił

Od soboty Legia Warszawa przebywa na obozie przygotowawczym w hiszpańskim Mijas. Zespół Marka Papszuna zagrał już dwa mecze towarzyskie - najpierw pokonał 3:2 Pogoń Grodzisk Mazowiecki (jeszcze w Legia Training Center), a potem zremisował 1:1 z Puskas Academy. W trakcie przygotowań Legia szuka też wzmocnień do składu. Jedną z pozycji, którą Papszun chciałby wzmocnić, jest bramkarz. Aktualnie numerem jeden jest Kacper Tobiasz, ale jego kontrakt wygasa z końcem tego sezonu. W roli zmiennika występuje Gabriel Kobylak.

Zmiana planów ws. nowego bramkarza Legii. "Próbowali go wypożyczyć"

Ostatnio media informowały, że nowym bramkarzem Legii ma zostać Otto Hindrich z CFR Cluj. Stołeczny klub miał sprowadzić Rumuna na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu. Teraz pojawiają się nowe informacje w tej sprawie z Rumunii.

- Próbowali go wypożyczyć, ale to się nie uda. Zobaczymy, jaką propozycję przedstawią dzisiaj, ale nie będę go wypożyczał - mówił Nelutu Varga, właściciel Cluj, w rozmowie z portalem prosport.ro. Teraz już serwis meczyki.pl podaje, że oferta Legii się zmieniła. Hindrich ma dołączyć do Legii na zasadzie transferu definitywnego, a poza tym podpisze kontrakt do czerwca 2029 lub 2030 r.

- Póki nie jest naszym zawodnikiem, nie złożył podpisu pod kontraktem, to nic o nim nie powiem. Ale nie jest tajemnicą, że chcemy zwiększyć rywalizację w bramce. Tobiaszowi kończy się kontrakt i nie wiemy, czy z nami zostanie na dłużej, czy nie - mówił Papszun (cytat za: legia.net).

Hindrich jest wychowankiem Cluj, który ma rumuńskie i węgierskie obywatelstwo. W tym sezonie Hindrich zagrał w 27 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których zachował osiem czystych kont. Łącznie Hindrich wystąpił 78 razy w barwach Cluj i 30 spotkań kończył bez straconej bramki.

Na razie nie wiadomo, jaką kwotę wyda Legia na transfer Hindricha. Aktualnym rekordem sprzedażowym Cluj jest Alvaro Pereira, który odchodził do Porto w sezonie 09/10 za 6,5 mln euro. Najdrożej sprzedanym bramkarzem był Razvan Sava, który za 2,5 mln euro przeniósł się do Udinese Calcio.

Legia szuka nowego napastnika. Oto lista potencjalnych kandydatów

Warto dodać, że na Hindrichu nie kończy się aktywność Legii Warszawa na rynku transferowym. Z klubu może odejść Claude Goncalves, który dostał zielone światło na znalezienie nowego pracodawcy. Legię może też potencjalnie opuścić Kamil Piątkowski, który cieszy się zainteresowaniem Feyenoordu Rotterdam.

Jakimi piłkarzami interesuje się Legia? Na jej liście życzeń znajdować ma się m.in. Jalal Abdullai (Elfsborg), Franko Kovacević (NK Celje) czy Samed Bazdar (Real Saragossa).