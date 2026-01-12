Najdroższy piłkarz w historii Ekstraklasy ogłosił. Tych słów już nie cofnie

Nowy piłkarz Widzewa Łódź ma 27 lat i w największej formie był w latach 2022-2024, kiedy reprezentował barwy Red Star Belgrade. Ostatnio grał natomiast w Austin FC, gdzie nie prezentował się aż tak dobrze, ale to dalej zawodnik, który może zrobić furorę w Ekstraklasie. Przynajmniej taką nadzieję mają władze polskiego klubu, które postanowiły "rozbić bank", płacąc za niego rekordową kwotę.

Gwiazda Widzewa zabrała głos. "Wiem, że..."

Obecnie skrzydłowy przygotowuje się do rundy wiosennej wraz z resztą piłkarzy Widzewa. W poniedziałek udzielił krótkiego wywiadu dla "Meczyków". Przyznał w nim, że rozumie, jak bardzo liczyć będą na niego kibice oraz władze polskiego klubu. - Wiem, że w Polsce to wielki transfer, więc będzie trochę presji. Kibice będą mieć wobec mnie oczekiwania, więc muszę dobrze się spisywać - podkreślił Bukari.

27-latek opowiedział też o kulisach rekordowego transferu i powodach, dlaczego zdecydował się przejść do ekipy z Ekstraklasy. - Mój agent do mnie zadzwonił, że jest klub z Polski, który jest mną zainteresowany. Rozmawiałem z nim i wyjaśnił mi, jak to wygląda. Nie rozmyślałem o tym za bardzo, chciałem wrócić do Europy i zaakceptowałem ofertę Widzewa - podsumował skrzydłowy.

19-krotny reprezentant Ghany miał już okazję wystąpić w barwach Widzewa. W meczu towarzyskim przeciwko rumuńskiemu Universitatea Cluj, zakończonym 1:1, spędził na boisko 30 minut. Jeśli chodzi o Ekstraklasę: na jego debiut będziemy musieli poczekać do 31 stycznia, kiedy ekipa z Łodzi zmierzy się na własnym boisku z Jagiellonią Białystok.