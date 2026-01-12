To była 19:48. Pogoń oficjalnie ogłosiła ws. przyszłości Grosickiego

Temat przedłużenia kontraktu z Pogonią przez Kamila Grosickiego, lub jego braku, rozgrzewał kibiców ze Szczecina od tygodni. W pewnym momencie wydawało się, że negocjacje upadły. Prezes Alex Haditaghi upublicznił żądania finansowe piłkarza, na co ten zareagował w Wigilię, grożąc odniesieniem się do sprawy po Bożym Narodzeniu. Większość ekspertów i fanów przewidywała wówczas odejście 37-latka z klubu, może nawet już zimą.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski, Świątek, Zmarzlik? Klaudia Zwolińska: To dla mnie szokujące!

Pogoń oficjalnie ogłosiła! Kibice mogą świętować

Ostatnie dni przyniosły jednak o wiele bardziej pozytywne wieści dla kibiców Pogoni. Negocjacje wznowiono i tym razem miały być znacznie przyjemniejsze, zmierzające w kierunku porozumienia. W poniedziałek 12 stycznia dziennikarz Kanału Sportowego Mateusz Borek informował, że Grosicki porozumiał się z klubem i podpisze nową umowę. Okazało się, że na weryfikację tych wieści nie trzeba będzie długo czekać.

Jeszcze tego samego dnia o 19:48 (Pogoń założono w 1948 roku), Szczecinianie ogłosili, że rozmowy o nowym kontrakcie zakończyły się powodzeniem. Kamil Grosicki zdecydował się na przedłużenie umowy z "Portowcami". Nowy kontrakt obowiązuje do końca czerwca 2027 roku z możliwością prolongaty o kolejny rok.

Grosicki i Haditaghi już prawie byli na ścieżce wojennej. Nastąpił jednak zwrot

Jak przyznał Alex Haditaghi, negocjacje łatwe nie były, a Grosicki miał ofertę lepszą finansowo. - Ostatnie trzy dni negocjacji z Kamilem i jego zespołem prawnym były intensywne, wymagające, otwarte i szczere. W trakcie tych rozmów osobiście widziałem ofertę z innego klubu, z wyraźnie wyższym wynagrodzeniem i pakietem finansowym. Powiedzieliśmy Kamilowi wprost, że nie będziemy konkurować finansowo z klubami gotowymi płacić więcej. To, co wydarzyło się później, mówi wszystko o człowieku i kapitanie. Kamil wybrał wyzwanie zamiast komfortu i pieniędzy. Lojalność zamiast skrótów. Dziedzictwo zamiast pieniędzy - powiedział właściciel Pogoni w rozmowie w klubową stroną.

To doskonałe wieści dla fanów Pogoni. Mimo zaawansowanego sportowo wieku, Grosicki pozostaje jedną z największych gwiazd Ekstraklasy. W lidze w tym sezonie strzelił sześć goli i zanotował cztery asysty w osiemnastu meczach, co czyni go zdecydowanym liderem klasyfikacji kanadyjskiej (G+A) w Pogoni. Szczecinianie ligowe zmagania wznowią w niedzielę 1 lutego o 12:15 na wyjeździe z Motorem Lublin.