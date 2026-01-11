Oto najnowsze wieści ws. hitowego transferu reprezentanta Polski

Bartłomiej Drągowski w ubiegłym tygodniu otrzymał zgodę na transfer z Panathinaikosu Ateny. Po przybyciu do klubu nowego trenera, Rafaela Beniteza, 28-latek stracił miejsce w podstawowym składzie i chcąc powalczyć o miejsce w reprezentacji Polski na baraże, a być może także na mundial, musiał już zimą poszukać sobie nowego klubu. Zainteresowane były ekipy z Włoch, ale z każdym dniem coraz bardziej realny stawał się powrót do ekstraklasy. Zakusy czyniły Legia Warszawa i Widzew Łódź, mówiło się też o Jagiellonii Białystok.

Zobacz wideo Papszun szczerze o transferach do Legii: Trudno powiedzieć...

Media, zarówno w Polsce, jak i w Grecji informowały, że faworytem do pozyskania Drągowskiego jest Legia. Wiele wskazuje jednak na to, że to łodzianie wygrali wyścig po podpis doświadczonego golkipera. Nowe szczegóły w tej sprawie ujawnia portal Meczyki.pl.

Media: Bartłomiej Drągowski trafia do Widzewa. Znamy szczegóły kontraktu

Widzew nie był zadowolony z postawy Macieja Kikolskiego ani Veljko Ilić i postanowił wykorzystać problemy Drągowskiego. Na niedzielę zaplanowano testy medyczne, a w ciągu 24 godzin zawodnik ma dołączyć do nowych kolegów na zgrupowaniu w tureckim Belek. Debiut może nastąpić już w piątek w meczu towarzyskim z węgierskim Paksi.

Kontrakt reprezentanta Polski ma obowiązywać do czerwca 2029 roku. Dla niego to będzie powrót do ekstraklasy po blisko dekadzie występów w ligach zagranicznych - włoskiej i greckiej. W 2016 roku odszedł z Jagiellonii do Empoli za 2,5 miliona euro.

Widzew Łódź ma duże ambicje, ale na razie rzeczywistość jest bolesna. Po 18 kolejkach drużyna zajmuje 15. miejsce i ma tylko punkt przewagi nad strefą spadkową.