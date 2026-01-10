Powrót na stronę główną

Takiego piłkarza chce Papszun w Legii. Padło nazwisko

Legia Warszawa była bardzo aktywna już podczas letniego okienka transferowego, ale zimą prawdopodobnie też przeprowadzi parę transferów. Marek Papszun podkreślił, że chciałby, żeby do jego zespołu dołączył nowy środkowy napastnik. Niewykluczone, że będzie pochodził z Bałkanów. Na rynku pojawiła się bowiem ciekawa opcja.
Zmiany w Legii konferencja
Klub ze stolicy ma za sobą niezwykle rozczarowującą pierwszą część sezonu. Legia znajduje się obecnie w strefie spadkowej i mistrzowskie plany musi przełożyć na jeszcze kolejne rozgrywki. Kibice liczą jednak, że pod wodzą Marka Papszuna będzie prezentować kompletnie inny futbol. Jak na razie 51-latek miał okazję prowadzić swoją nową drużyną w sparingu z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Warszawski zespół odniósł zwycięstwo 3:2.

Nowy napastnik Legii. Znamy nazwisko?

Marek Papszun w rozmowie z dziennikarzami zdradził już, że w trakcie zimowego okienka transferowego życzyłby sobie konkretnego wzmocnienia. Uważa, że jego zespół potrzebuje nowego piłkarza na pozycji numer dziewięć. Wiążę się to oczywiście z tym, że 51-latek jest znany z formacji, w której występuje dwóch napastników. A w związku z kontuzją Jeana-Pierre'a Nsame'a, obecnie ma do dyspozycji tylko Miletę Rajovicia oraz Antonio Colaka.

Kto dołączy zatem do Legii? Portal "goal.pl" łączy z nią Franko Kovacevicia. To zawodnik NK Celje, który w przeszłości grał w młodzieżowej reprezentacji Chorwacji. Jak donoszą media, obecnie ma oferty m.in. z polskich rozgrywek. "Franko Kovačević odegrał swoją rolę w Celje. Po zaledwie sześciu miesiącach potencjalny reprezentant Chorwacji opuści Słowenię i będzie kontynuował karierę w klubie o szczebel lub dwa wyżej. [...] Ma 4-5 poważnych opcji transferowych z Włoch, Niemiec, Polski i Hiszpanii - przekazało chorwackie "Sportske Novosti".

Dziennikarz Jaka Kozmelj natomiast parę miesięcy temu stwierdził, że Kovacević może być ciekawym wzmocnieniem wielokrotnych mistrzów Polski. - Legia może go wykupić, na pewno ją na to stać. Ile by kosztował? Myślę, że w granicach czterech milionów euro. Na pewno nie więcej niż pięć - stwierdził w rozmowie z "Weszło".

Legia Warszawa kolejny ligowy mecz rozegra 1 lutego. Jej rywalem będzie Korona Kielce.

