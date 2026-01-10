Takiego piłkarza chce Papszun w Legii. Padło nazwisko

Klub ze stolicy ma za sobą niezwykle rozczarowującą pierwszą część sezonu. Legia znajduje się obecnie w strefie spadkowej i mistrzowskie plany musi przełożyć na jeszcze kolejne rozgrywki. Kibice liczą jednak, że pod wodzą Marka Papszuna będzie prezentować kompletnie inny futbol. Jak na razie 51-latek miał okazję prowadzić swoją nową drużyną w sparingu z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Warszawski zespół odniósł zwycięstwo 3:2.

Nowy napastnik Legii. Znamy nazwisko?

Marek Papszun w rozmowie z dziennikarzami zdradził już, że w trakcie zimowego okienka transferowego życzyłby sobie konkretnego wzmocnienia. Uważa, że jego zespół potrzebuje nowego piłkarza na pozycji numer dziewięć. Wiążę się to oczywiście z tym, że 51-latek jest znany z formacji, w której występuje dwóch napastników. A w związku z kontuzją Jeana-Pierre'a Nsame'a, obecnie ma do dyspozycji tylko Miletę Rajovicia oraz Antonio Colaka.

Kto dołączy zatem do Legii? Portal "goal.pl" łączy z nią Franko Kovacevicia. To zawodnik NK Celje, który w przeszłości grał w młodzieżowej reprezentacji Chorwacji. Jak donoszą media, obecnie ma oferty m.in. z polskich rozgrywek. "Franko Kovačević odegrał swoją rolę w Celje. Po zaledwie sześciu miesiącach potencjalny reprezentant Chorwacji opuści Słowenię i będzie kontynuował karierę w klubie o szczebel lub dwa wyżej. [...] Ma 4-5 poważnych opcji transferowych z Włoch, Niemiec, Polski i Hiszpanii - przekazało chorwackie "Sportske Novosti".

Dziennikarz Jaka Kozmelj natomiast parę miesięcy temu stwierdził, że Kovacević może być ciekawym wzmocnieniem wielokrotnych mistrzów Polski. - Legia może go wykupić, na pewno ją na to stać. Ile by kosztował? Myślę, że w granicach czterech milionów euro. Na pewno nie więcej niż pięć - stwierdził w rozmowie z "Weszło".

Legia Warszawa kolejny ligowy mecz rozegra 1 lutego. Jej rywalem będzie Korona Kielce.