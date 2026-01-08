Transferowy hit Górnika. To młodzieżowy reprezentant Polski!

Górnik Zabrze ma za sobą kapitalną jesień. Zespół Michala Gasparika długo utrzymywał się na pozycji lidera Ekstraklasy. Ostatecznie po 18 kolejkach zajmuje drugie miejsce, ale ma tyle samo punktów (30) co prowadząca Wisła Płock. Teraz przed 14-krotnym mistrzem Polski walka o możliwość udziału w europejskich pucharach. Pomóc w tym mają zimowe wzmocnienia.

Górnik ogłosił kolejny transfer. To już oficjalne

W poniedziałek klub pochwalił się sprowadzeniem reprezentanta Czech - Lukasa Sadilka. Ściągnięty ze Sparty Praga środkowy pomocnik podpisał kontrakt do 2029 r. Do klubu dołączył także Brandon Domingues w ramach półrocznego wypożyczenia z Realu Oviedo. Na tym jednak nie koniec.

W czwartek w mediach społecznościowych Górnika pojawiła się wiadomość o jeszcze jednym wzmocnieniu. - Michał Rakoczy dołącza do Górnika Zabrze na mocy transferu definitywnego. Umowa obowiązywać będzie do końca czerwca 2028 roku i zawiera opcję przedłużenia kontraktu o kolejny rok - czytamy na platformie X.

Oto nowy gracz Górnika. To była gwiazda młodzieżówki

Dotychczas Rakoczy związany był z innym klubem z Ekstraklasy - Cracovią. Grał w niej od 13. roku życia. Jako młodzieżowiec należał do wyróżniających się postaci. Debiut w najwyższej klasie rozgrywkowej zaliczył w wieku zaledwie 16 lat i 50 dni. Później regularnie dostawał powołania do reprezentacji Polski U-21, w której rozegrał 20 meczów i strzelił trzy gole. W styczniu zeszłego roku udał się na wypożyczenie do tureckiego Ankaragucu, skąd wrócił po pół roku. Od tamtej pory bezskutecznie próbował odzyskać miejsce w składzie Cracovii. W tym sezonie rozegrał zaledwie 59 minut w rozgrywkach Ekstraklasy i 63 w Pucharze Polski. W Górniku liczy na bardziej regularną grę.

W sumie na poziomie Ekstraklasy Michał Rakoczy strzelił 17 goli i zaliczył osiem asyst w 115 meczach. Na co dzień występuje na pozycji ofensywnego pomocnika. W Górniku 23-latek będzie nosił numer 36.