Transferowy hit! Media: Klub Ekstraklasy chce reprezentanta kraju

GKS Katowice rundę jesienną Ekstraklasy zakończył na miejscu spadkowym. 20 punktów zdobyte w 17 spotkaniach wystarczyło do zajęcia zaledwie 16. lokaty.

Dwie rzeczy mogą pocieszać społeczność związaną z GKS-em. Po pierwsze, katowiczanie rozegrali jeden mecz mniej od większości ligi - w listopadzie nie odbył się mecz z Jagiellonią Białystok. Po drugie, strata do 10. Pogoni Szczecin wynosi zaledwie jeden punkt. Parę udanych występów mogą przemienić kandydata do spadku w drużynę środka tabeli.

GKS Katowice wzmacnia obronę

Nic dziwnego więc, że GKS chce się wzmocnić. Dużo wskazuje na to, że już niebawem do klubu trafi nowy środkowy obrońca. Defensywa katowiczan jest jedną ze słabszych w lidze - więcej bramek straciło zaledwie pięć drużyn. Jak informuje goal.pl, trop wiedzie do Rumunii.

Do Katowic ma bowiem trafić Denis Ciobotariu. 27-latek reprezentuje obecnie Rapid Bukareszt - drugą drużynę rumuńskiej Superligi. Obrońca do tej pory występował wyłącznie na krajowych boiskach. Ma na swoim koncie 180 meczów w Superlidze. Strzelił w nich 13 bramek.

Reprezentant Rumunii trafi na Śląsk

Ciobotariu w swojej karierze grał w największych rumuńskich klubach. Jest wychowankiem Dinama Bukareszt, z którego w 2020 roku trafił do CFR Cluj. Z tą drużyną trzykrotnie z rzędu zdobył mistrzostwo Rumunii. Grał też w Sepsi Sf. Gheorghe - z tą drużyną mógł cieszyć się z triumfu w krajowym pucharze.

Obrońca ma na swoim koncie jeden występ w reprezentacji Rumunii. W marcu 2025 roku wszedł z ławki w meczu z San Marino (5:1). Występował również w europejskich pucharach - chociaż były to przede wszystkim mecze eliminacji.

GKS Katowice nie ogłosił jeszcze żadnego nowego zawodnika, ale z medialnych doniesień wynika, że działacze szykują świetnie zapowiadające się transfery. Wczoraj przekazywaliśmy informację, że do drużyny ma dołączyć Nikolas Panagiotou - inny środkowy obrońca.

Podopieczni Rafała Góraka do rundy wiosennej przygotowywać się będą na obozie treningowym w tureckiej Larze. Rozegrają tam cztery sparingi. GKS Katowice otworzy ekstraklasowe zmagania po zimowej przerwie. Wyjazdowe spotkanie z Zagłębiem Lubin zaplanowane jest na piątek, 30 stycznia na godzinę 18:00.