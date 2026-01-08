Transferowy hit! Media: Klub Ekstraklasy chce reprezentanta kraju

GKS Katowice rundę jesienną Ekstraklasy zakończył na miejscu spadkowym. 20 punktów zdobyte w 17 spotkaniach wystarczyło do zajęcia zaledwie 16. lokaty.
Dwie rzeczy mogą pocieszać społeczność związaną z GKS-em. Po pierwsze, katowiczanie rozegrali jeden mecz mniej od większości ligi - w listopadzie nie odbył się mecz z Jagiellonią Białystok. Po drugie, strata do 10. Pogoni Szczecin wynosi zaledwie jeden punkt. Parę udanych występów mogą przemienić kandydata do spadku w drużynę środka tabeli.
Nic dziwnego więc, że GKS chce się wzmocnić. Dużo wskazuje na to, że już niebawem do klubu trafi nowy środkowy obrońca. Defensywa katowiczan jest jedną ze słabszych w lidze - więcej bramek straciło zaledwie pięć drużyn. Jak informuje goal.pl, trop wiedzie do Rumunii.
Do Katowic ma bowiem trafić Denis Ciobotariu. 27-latek reprezentuje obecnie Rapid Bukareszt - drugą drużynę rumuńskiej Superligi. Obrońca do tej pory występował wyłącznie na krajowych boiskach. Ma na swoim koncie 180 meczów w Superlidze. Strzelił w nich 13 bramek.
Ciobotariu w swojej karierze grał w największych rumuńskich klubach. Jest wychowankiem Dinama Bukareszt, z którego w 2020 roku trafił do CFR Cluj. Z tą drużyną trzykrotnie z rzędu zdobył mistrzostwo Rumunii. Grał też w Sepsi Sf. Gheorghe - z tą drużyną mógł cieszyć się z triumfu w krajowym pucharze.
Obrońca ma na swoim koncie jeden występ w reprezentacji Rumunii. W marcu 2025 roku wszedł z ławki w meczu z San Marino (5:1). Występował również w europejskich pucharach - chociaż były to przede wszystkim mecze eliminacji.
GKS Katowice nie ogłosił jeszcze żadnego nowego zawodnika, ale z medialnych doniesień wynika, że działacze szykują świetnie zapowiadające się transfery. Wczoraj przekazywaliśmy informację, że do drużyny ma dołączyć Nikolas Panagiotou - inny środkowy obrońca.
Podopieczni Rafała Góraka do rundy wiosennej przygotowywać się będą na obozie treningowym w tureckiej Larze. Rozegrają tam cztery sparingi. GKS Katowice otworzy ekstraklasowe zmagania po zimowej przerwie. Wyjazdowe spotkanie z Zagłębiem Lubin zaplanowane jest na piątek, 30 stycznia na godzinę 18:00.