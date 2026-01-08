Powrót na stronę główną

Szef Rakowa porównał nowego trenera do Papszuna. "To nie jest uwaga do Marka"

Łukasz Tomczyk został nowym trenerem Rakowa Częstochowa. Czy będzie kontynuować dzieło Marka Papszuna? Prezes klubu Wojciech Cygan w rozmowie z Interią Sport pokusił się o porównanie obu szkoleniowców - tak osobowościowo, jak i pod względem piłkarskim.
Raków Częstochowa w 2026 roku wszedł w zupełnie nową rzeczywistość. Czas Marka Papszuna dobiegł końca - wszystko z powodu jego odejścia do próbującej wstać z kolan Legii Warszawa. Nowym trenerem w Częstochowie został Łukasz Tomczyk, szkoleniowiec rewelacyjnego wicelidera pierwszej ligi, Polonii Bytom. O różnicach pomiędzy tymi trenerami opowiedział Wojciech Cygan, pełniący obowiązki prezesa Rakowa.

Prezes porównał Papszuna z jego następcą. "Łukasz jest..."

- Po dwóch dniach pewnie ciężko rozrysować mapę różnic, ale jedną rzecz mogę powiedzieć: Łukasz jest osobą bardziej otwartą, jeśli chodzi o spotkania, o wysłuchanie osób, które w klubie są dłużej. Ale tu też się będę asekurował dodatkowym zdaniem, że w żadnym wypadku nie jest to uwaga do Marka, a po prostu różnica wynikająca pewnie z wieku Łukasza. Z momentu, w którym jest jego kariera - ocenił w rozmowie z Interią.

Przeprowadzający rozmowę Przemysław Langier dopytał o stricte piłkarskie kwestie. Odpowiedź Cygana była bardzo złożona.

- Powiedziałbym o dwóch drobnych rzeczach. Jedna to kwestia techniczna: odprawy w chwili obecnej zostały częściowo przeniesione z sali gimnastycznej na boisko. Został tam postawiony ekran, by na bieżąco móc omawiać rzeczy z boiska. Druga kwestia to moje wrażenie, że duże gry, które kończą jednostkę treningową, na tej pierwszej jednostce były bardziej płynne, jest mniej uwag ze strony sztabu, ale to może wynikać z faktu, że mamy za sobą pierwszy trening, i sztab po prostu chciał się przyjrzeć - wytłumaczył.

- Nie jest typem kolegi ani szefa w znaczeniu osoby nieprzystępnej i mającej problem z komunikacją. Na pewno nie jest typem brata-łaty, który przyjdzie, poklepie i nie jest w stanie zrugać albo stanowczo powiedzieć, czego oczekuje od piłkarza - dodał prezes Rakowa.

Postać Łukasza Tomczyka w środowisku piłkarskim od dawna wzbudza duże emocje. Przez wielu jest uznawany za zdolnego trenera młodego pokolenia. To on odegrał wielką rolę w odbudowie Polonii Bytom, o której reportaż przedstawialiśmy na Sport.pl w 2024 roku. Poniżej fragment wspomnianego artykułu:

"Guantanamera, a Bytom miasto lidera!" - w tym sezonie II ligi taki okrzyk rozlegał się w bytomskiej szatni regularnie. To przyśpiewka, którą ostatnio piłkarze miejscowej Polonii upodobali sobie szczególnie. Nic dziwnego: nieczęsto zdarza się notować serię 12 ligowych zwycięstw z rzędu, co na początku tego sezonu udało się piłkarzom trenera Łukasza Tomczyka. Klub z Górnego Śląska, który w latach 60. rzucił wyzwanie Górnikowi, Ruchowi i Legii, wstaje z kolan. Po zajęciu szóstego miejsca i grze w barażach o I ligę w poprzednim sezonie, w obecnym Polonia jest w ścisłej czołówce tabeli. Wygrała aż 12 z 15 spotkań, ma 36 punktów, o trzy mniej niż prowadząca Pogoń Grodzisk Mazowiecki. I po kilku latach gry na nizinach, patrzy tylko w górę.

