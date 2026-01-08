Nagły zwrot ws. gwiazdy Legii. Tak zareagował na przyjście Papszuna

Legia Warszawa jak najszybciej chce zapomnieć o rundzie jesiennej. Odpadła w niej z Pucharu Polski, Ligi Konferencji, a także zajęła dopiero 17. miejsce w ekstraklasie. Mimo wszystko nadal ma szansę na mistrzostwo kraju. Choć znajduje się w strefie spadkowej, to do lidera traci ledwie 11 punktów. Mimo słabej sytuacji klubu, jeden z piłkarzy jawnie deklaruje, że zamierza w nim pozostać i chce przedłużyć współpracę. Ta dobiega końca latem tego roku.

Media: Juergen Elitim wiąże przyszłość z Legią. "Widzi siebie jako ważny element tego projektu"

Tym zawodnikiem jest Juergen Elitim. Jak donosi "Fakt", Kolumbijczyk zadecydował w sprawie przyszłości. "Gracz pochodzący z Ameryki Południowej coraz mocniej podkreśla, że swoją przyszłość chciałby związać na dłużej z Legią Warszawa. [...] Widzi siebie jako ważny element tego projektu - zawodnika, który swoją jakością, doświadczeniem i charakterem może realnie wpłynąć na grę zespołu. Nie bez znaczenia jest również fakt, że piłkarz czuje się doceniany w stolicy" - czytamy. Teraz decyzję w jego sprawie musi podjąć Marek Papszun. To nowy szkoleniowiec Legii, w którym, jak pisze "Fakt", Elitim pokłada spore nadzieje. To on ma przywrócić warszawian na zwycięskie tory.

Tym samym Kolumbijczyk nie zmienił zdania, które wyraził kilka tygodni temu. Wówczas oburzyły go plotki o możliwym transferze i wątpliwościach, jakie rzekomo miał mieć. "Przestańcie pier***, chłopaki. Moje zaangażowanie w klub jest maksymalne, teraz na 100% większe niż kiedykolwiek, i nie ma co do tego wątpliwości. To nie jest odpowiedni moment na sianie chaosu, tylko publikowanie kłamstw. Legia nadal jest największym klubem w kraju, miejcie trochę szacunku" - pisał wzburzony na X.

Mimo tak jawnej deklaracji mówiło się wówczas, że i tak może odejść z Polski. Rzekomo zainteresowanie nim wyrażał Atletico Nacional. "Przygotowują ambitne transfery, a w trakcie poszukiwań pomocnika z międzynarodowym doświadczeniem pojawiło się zaskakujące i kuszące nazwisko: Juergen Elitim. (...) Kluczowy zawodnik Legii Warszawa z solidnym dorobkiem w Europie, jest brany pod uwagę przez klub z Medellin jako wzmocnienie projektu. Pytanie jest teraz proste: czy to realna możliwość, czy tylko wstępne dochodzenie?" - pisał kolumbijski portal deportesrcn.com.

Poważna kontuzja Elitima

Juergen Elitim rozegrał dla Legii łącznie 94 mecze, zdobywając pięć bramek i 12 asyst. Od połowy listopada pozostaje poza placem gry. Powód? Uraz więzozrostu piszczelowo-strzałkowego II stopnia. Z jego powodu opuścił już siedem spotkań i nie wiadomo, kiedy dokładnie wróci dok gry. Łącznie w tej kampanii pauzował 12 starć. Pierwszy mecz rundy wiosennej Legia rozegra 1 lutego. Rywalem będzie Korona Kielce.