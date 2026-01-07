Raków zbroi się na wiosnę! To będzie głośny transfer

Jeśli chodzi o piłkarzy z Islandii, to obecnie w Ekstraklasie mamy takowych dwóch. Dla Lecha Poznań gra środkowy pomocnik Gisli Thordarson, a barwy Cracovii reprezentuje lewy wahadłowy David Olafsson, który jest jednocześnie rekordzistą pod względem islandzkich meczów w Ekstraklasie (na ten moment 49). Poza nimi w naszej lidze grali też Bodvar Bodvarsson (43 spotkania dla Jagiellonii Białystok w latach 2018-2021), Daniel Leo Gretarsson (32 mecze w Śląsku Wrocław w latach 2022-23) oraz Adam Orn Arnarson, który trafił do Górnika Zabrze w 2019 roku jako pierwszy Islandczyk w dziejach Ekstraklasy (12 spotkań).

Raków rusza po islandzki talent

Wiele wskazuje na to, że wkrótce do tej listy będzie można dopisać kolejne nazwisko. Jak poinformował Football Scout na portalu X, Raków Częstochowa jest blisko porozumienia ws. transferu Agusta Orriego Thorsteinssona. To 20-letni islandzki skrzydłowy, który gra obecnie dla Breidabliku. Mimo młodego wieku ma na koncie już 63 występy dla obecnego klubu. Strzelił w nich pięć goli i zanotował cztery asysty. Spędził też dwa lata w młodzieżowych zespołach włoskiej Genoi.

Niedawno grał z Lechem w Lidze Mistrzów

Thorsteinsson mierzył się w tym sezonie z Lechem Poznań w II rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów. Rozegrał przeciwko "Kolejorzowi" łącznie 123 minuty, ale zarówno dla niego, jak i dla całej drużyny Breidabliku, ten dwumecz nie był niczym przyjemnym. Islandczycy przegrali aż 1:7 w Poznaniu, a potem 0:1 u siebie. Do Ligi Europy też się nie dostali, ale już do Ligi Konferencji owszem. Zajęli 30. miejsce w fazie ligowej z dorobkiem 5-ciu punktów. Thorsteinsson zaliczył asystę w starciu z tureckim Samsunsporem.

Jeśli nic się nie wysypie na ostatniej prostej, wszak do dogadania zostały detale, ośmiokrotny reprezentant Islandii do lat 21 dołączy zimą do wicemistrzów Polski. Prowadzonych od początku 2026 roku już przez Łukasza Tomczyka.