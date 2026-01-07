Trzęsienie ziemi w klubie Ekstraklasy. Ledwo zaczął się nowy rok

Mateusz Dróżdż trafił do Cracovii w styczniu 2024 roku, po niespełna dwóch latach na stanowisku prezesa "Pasów" doszło do zmiany. Nowym sternikiem klubu została Elżbieta Filipiak, do której należy mniejszościowy pakiet akcji klubu. Nowa prezes klubu jest wdową po Januszu Filipaku, prezesie Comarchu. Zanim Cracovię przejął Robert Platek, to właśnie do tej firmy należał klub.

Duże zmiany w Cracovii

Platek, amerykański biznesmen polskiego pochodzenia, przejął "Pasy" w sierpniu 2025 roku. Wcześniej, właściciel Cracovii kupił też m.in. portugalski klub Casa Pia i włoską Spezię. Właściciel "Pasów" wprowadził teraz do zarządu ludzi, z którymi był związany - wiceprezesami zostali David Amdurer oraz Murat Çolak. Nad nimi ma stać Elżbieta Filipiak.

"Nowo powołany Zarząd wnosi do Klubu spójną wizję rozwoju, wysokie kompetencje menedżerskie oraz pełne zaangażowanie w realizację celów strategicznych KS Cracovia, obejmujących w szczególności rozwój sportowy, wzmacnianie relacji z kibicami oraz dalsze budowanie i umacnianie partnerstw biznesowych" - poinformował klub w oświadczeniu.

David Amdurer, nowy wiceprezes Cracovii, jest szefem marketingu i członkiem zarządu Platek Football Group, czyli firmy właściciela "Pasów" - Roberta Platka. Działacz pracował już w Krakowie od listopada 2025 roku, zajmując się w klubie kwestią budżetu. Murat Çolak to z kolei profesor AGH i szef jednego z działów Platek Football Group.

Były już prezes Cracovii Mateusz Dróżdż to ekspert ds. imprez masowych. Był już prezesem trzech polskich klubów: w latach 2018-19 prowadził Zagłębie Lubin, w 2020 r. Górnik Polkowice, a od czerwca 22 czerwca 2021 do 18 maja 2023 Widzew Łódź. W styczniu 2024 r. został powołany na stanowisko prezesa Cracovii decyzją Elżbiety Filipiak, czyli obecnej sterniczki klubu.