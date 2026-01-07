Klub Ekstraklasy szaleje! Chce zawodnika z Ligi Konferencji

Ekipa z Katowic rundę jesienną w Ekstraklasie zakończyła na 16. miejscu, a więc w strefie spadkowej. Gorzej wypadły tylko dwa zespoły - Legi Warszawa oraz Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Kibice GKS-u mogą jednak pocieszyć się tym, że ich zespół ma dokładnie tyle samo punktów co 15. (Widzew Łódź), 14. (Piast Gliwice) oraz 13. (Lechia Gdańsk) drużyna w lidze. Nic zatem nie jest jeszcze stracone.

GKS na łowach. Jest zainteresowany środkowym obrońcą

W trakcie zimowego okienka transferowego priorytetem GKS Katowice ma być sprowadzenie lewonożnego środkowego obrońcy. Jak informuje dziennikarz newsowy Tomasz Włodarczyk: władze klubu szczególnie interesuje Nikolas Panagiotou. To zawodnik Omonii Nikozja, który w przeszłości grał też w Anorthosisie Famagusta. Mierzy 183 cm wzrostu, ma 25 lat i według "Transfermarkt" jest warty 800 tysięcy euro.

Co ciekawe, rok temu na cypryjskiego obrońcę polowała Jagiellonia Białystok, której jednak nie udało się przekonać klub piłkarza do transferu. Teraz swojego szczęścia próbuje GKS Katowice. "Polski klub złożył już dwie oferty za Panagiotou. Gieksa proponuje ok. 400 tysięcy euro + bonusy. Na razie trudno jednak powiedzieć, czy negocjacje zakończą się sukcesem. Panagiotou był w tym sezonie istotnym ogniwem Omonii" - czytamy na portalu "Meczyków"

GKS Katowice kolejny mecz ligowy rozegra 30 stycznia. Jego rywalem będzie Zagłębie Lubin. Wcześniej rozegra cztery sparingi, pierwszy - 11 stycznia, z rumuńskim Petrolul.