Rewolucja w Legii nabiera tempa. Media: Papszun szuka nowych piłkarzy

Marek Papszun stosunkowo niedawno dołączył do Legii Warszawa, a już rozpoczął rewolucję w klubie. Zaczęło się od sztabu szkoleniowego i skreślenia m.in. Arkadiusza Malarza i Grzegorza Mokrego. "Łącznie cały sztab Papszuna będzie liczył aż 27 osób. Zaliczają się do niego jeszcze lekarze, fizjoterapeuci, dyrektor i kierownik drużyny, kucharze, dietetyk, kitmani i kierownik Legia LAB. To spora różnica w porównaniu z tym, jak prezentował się on w ostatnich miesiącach" - opisywał na łamach Sport.pl Marcin Jaz.

Media: Papszun wejdzie na rynek transferowy. Oto kogo szuka

Teraz przyszedł czas na piłkarzy. Z zespołem pożegnał się już Noah Weisshaupt, którego wypożyczenie zostało skrócone oraz Marco Burch, który rozwiązał kontrakt za porozumieniem stron. Niedawno "Przegląd Sportowy" informował, iż Marek Papszun chce odchudzić kadrę. "W jego wizji wystarczy mu 20-22 piłkarzy. Legia gra już tylko w Ekstraklasie, więc szersza kadra nie jest mu potrzebna. [...] Obecnie w pierwszym zespole jest aż 34 zawodników, licząc czterech bramkarzy, z których dwóch nie ma szans na grę" - informował serwis.

Teraz Paweł Gołaszewski z "Piłki Nożnej" przekazał, że nowy szkoleniowiec stołecznego klubu planuje także przeprowadzić ofensywę transferową. O wszystkim poinformował w programie "Prawda Futbolu Extra".

"Legia rozgląda się na rynku transferowym jeśli chodzi o bramkarzy i prawdopodobnie sprowadzi bramkarza" - powiedział, cytowany przez profil "Polish Merkury" w serwisie X.

Przypomnijmy, że pierwszym bramkarzem Legii Warszawa jest Kacper Tobiasz, któremu kończy się kontrakt w czerwcu. Jego zmiennikiem jest Gabriel Kobylak. Od jakiegoś czasu mówi się, że do Legii może dołączyć Bartłomiej Drągowski.

Gołaszewski: Papszun chce napastnika

Drugą pozycją, która według Papszuna wymaga wzmocnienia jest... atak. "Jednym z celów Legii Warszawa na zimowe okno transferowe jest sprowadzenie napastnika" - mówił Gołaszewski.

Mileta Rajović jest niesamowicie nieskuteczny, a Jean-Pierre Nsame wciąż leczy kontuzje, ale niedługo powinien wrócić do zdrowia. - Rehabilitacja Nsame przebiega dobrze, z tego, co się dowiedziałem, dzisiaj jeszcze potrzebuje czasu. Z otoczenia piłkarza słyszałem jakiś czas temu, że powinno to nastąpić w okolicach marca - powiedział dziennikarz Paweł Gołaszewski w programie "Prawda Futbolu", cytowany przez Przegląd Sportowy Onet.