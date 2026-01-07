Były reprezentant Polski zmienia klub w Ekstraklasie! Jest komunikat

Patryk Dziczek zapowiadał się jako piłkarz na poziomie europejskim. W 2019 r. trafił z Piasta Gliwice do Lazio Rzym. We Włoszech spędził trzy lata, w międzyczasie zaliczył wypożyczenie do Salernitany. Spory wpływ na jego karierę miały problemy kardiologiczne, a podejrzewano jeszcze atak epilepsji - zasłabł w trakcie jednego z meczów Salernitany. Stracił przez to ponad 1,5 roku gry. W 2022 r. wrócił do Gliwic.

Dziczek zmieni klub po sezonie. Wiadomo, gdzie trafi

W tym roku zakończy się przygoda Dziczka z Piastem. Nie przedłuży umowy wygasającej wraz z zakończeniem tego sezonu. Mógł zatem już negocjować z innymi klubami. Dość szybko znalazł nowego pracodawcę. Oficjalnie został ogłoszony przyszłym piłkarzem Pogoni Szczecin, latem dołączy do zespołu z Pomorza Zachodniego.

"Umowa pomocnika obowiązywać będzie od 1 lipca 2026 roku i została zawarta na trzy lata z opcją przedłużenia o kolejny sezon. Do granatowo-bordowej drużyny Dziczek ma dołączyć wraz z początkiem sezonu 2026/27" - czytamy w oficjalnym komunikacie "Portowców".

27-letni Dziczek to wychowanek Piasta. Już raz wyciągnął rękę do gliwickiego klubu, który był w trudnej sytuacji finansowej. W zeszłym sezonie przedłużył kontrakt o rok, za co w Piaście byli mu dozgonnie wdzięczni. Piast nie ukrywa, że tym razem nie był w stanie dać Dziczkowi wystarczająco atrakcyjnej oferty, konkurencja była w stanie zaoferować znacznie więcej.

"Warto podkreślić, że w bardzo trudnym finansowo momencie dla Piasta (w sezonie 2024/2025) wychowanek klubu przyjął naszą ofertę przedłużenia kontraktu pomimo bardziej atrakcyjnych ofert, które otrzymał z innych zespołów. Do końca obowiązującego kontraktu Patryka Dziczka zostało mniej niż 6 miesięcy. Pomimo negocjacji i starań ze strony Piasta Gliwice, nie byliśmy w stanie konkurować finansowo ze znacznie wyższymi ofertami kontraktu złożonymi zawodnikowi przez inne zespoły Ekstraklasy" - przekazał Piast.

Były reprezentant Polski (dwa występy na początku kadencji Michała Probierza) wypełni umowę w Gliwicach do końca. "Na pożegnania i podziękowania jeszcze przyjdzie czas. Przed nami dużo pracy i wiele ważnych meczów do rozegrania w nadchodzącej rundzie" - dodał górnośląski klub.

Patryk Dzieczek zagrał w tym sezonie w 16 meczach PKO Ekstraklasy, strzelił dwa gole i zaliczył dwie asysty. Transfermarkt wycenia go na kwotę 600 tys. euro.

W tabeli ligowej Piast Gliwice zajmuje 14. miejsce z dorobkiem 20 punktów. Dość długo był w strefie spadkowej. Wiosną najprawdopodobniej czeka gliwiczan walka o utrzymanie.