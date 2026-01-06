Górnik zarobi miliony euro! Gwiazda Ekstraklasy rozchwytywana

Ousmane Sow wyrósł w rundzie jesiennej na kolejny dowód, iż w Zabrzu mają nosa do sprowadzania nieoczywistych piłkarzy, za których potem dostają spore pieniądze. Senegalczyka ściągnęli zimą tego roku z belgijskiego drugoligowca Lierse SK. Początki łatwe nie były, bo wiosną poprzedniego sezonu Sow głównie wchodził z ławki, a z liczbowych konkretów dał tylko jednego gola. Na Śląsku nie stracili jednak do niego cierpliwości i zostali za to wynagrodzeni.

Górnik wykreował sobie gwiazdę. Bardzo mocne liczby

Choć na przyjściu trenera Michala Gasparika zyskał niejeden piłkarz Zabrzan, Sow to największy beneficjent. Może obok napastnika Sondre Lisetha. Nowy szkoleniowiec mocno na niego postawił, a Senegalczyk dostarczył wiele argumentów, by potwierdzić słuszność tego wyboru. W Ekstraklasie strzelił 7 goli i dorzucił 2 asysty. Do tego jeszcze dwa trafienia i jedna asysta w Pucharze Polski. To w dużej mierze dzięki 25-latkowi Górnik zimuje jako wicelider tabeli oraz ćwierćfinalista PP. Możliwe jednak, że Sow już im dalej pomagał nie będzie.

Są piekielnie zdeterminowani. Górnik zarobi miliony

Wedle doniesień portalu Meczyki.pl Górnik otrzymał za Sowa ofertę opiewającą na miliony euro. Około trzy miliony euro (plus bonusy). Pochodzi ona od duńskiego Broendby Kopenhaga, aktualnie trzeciej drużyny tamtejszej Superligaen. Stołeczny zespół ma być bardzo zdeterminowany i już kilka razy wracał do Zabrza z lepszą ofertą. Niewykluczone, że tym razem Górnik ulegnie. Co prawda nie mają ochoty rozstawać się z największą gwiazdą, jednak najpewniej uznają takiej oferty za nierozsądne. Transfer ma być kwestią dni.

Broendby ma mieć konkurencję ze strony m.in. czeskiej Viktorii Pilzno oraz angielskiego drugoligowca Portsmouth. Jednak to Duńczycy na razie mają w tym wyścigu pole position. Górnik wznowi ligową rywalizację 31 stycznia domowymi derbami Górnego Śląska z Piastem Gliwice, z kolei w ćwierćfinale Pucharu Polski zagrają na wyjeździe z Lechem Poznań.