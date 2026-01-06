Media: Raków i Legia biją się o reprezentanta kraju

W Legii Warszawa tuż po przyjściu Marka Papszuna rozpoczęły się pierwsze roszady kadrowe. Już wiadomo, że zimą z drużyną pożegnają się Marco Burch i Noah Weisshaupt. Obaj udadzą się na wypożyczenia - odpowiednio do szwajcarskiego Servette FC i niemieckiego Freiburga. Jednocześnie trwają poszukiwania nowych graczy. O jedno z potencjalnych wzmocnień Legia będzie musiała powalczyć m.in. z Rakowem Częstochowa.

Media: Legia i Raków chcą reprezentanta Madagaskaru. Mają rywala z zagranicy

Tak przynajmniej twierdzi dziennikarz francuskiego "Footmercato" Josue Casse. Jego zdaniem Legia i Raków zamierzają ściągnąć środkowego obrońcę - Sandro Tremoulet. - Sandro Tremoulet, obecnie grający w serbskim klubie Radnik, wzbudza zainteresowanie Olimpiji [Lublana - red.] (Słowenia), a także Rakowa i Legii (Polska) - napisał Casse na platformie X.

Tremoulet to urodzony we Francji 8-krotny reprezentant Madagaskaru. W tamtejszej kadrze grał regularnie m.in. w trakcie zeszłorocznych eliminacji do mistrzostw świata. Od lipca jest zawodnikiem serbskiego klubu Radnik Surdalica. Wcześniej występował w armeńskim Araracie Erewań, belgijskim RFC Seraing i kilku francuskich zespołach spoza Ligue 1. Portal Transfermarkt.de wycenia jego wartość na zaledwie 250 tys. euro.

Legia i Raków potrzebują stopera. Będzie transfer?

W trwającym sezonie ligi serbskiej Tremoulet rozegrał 16 meczów - wszystkie w pełnym wymiarze czasowym. Strzelił w nich jednego gola i otrzymał cztery żółte kartki.

Gdyby piłkarz ten trafił do Legii Warszawa, mógłby zastąpić wspomnianego Burcha, a także Steve'a Kapuadiego. Reprezentant Demokratycznej Republiki Konga jest bowiem łączony z Torino oraz Genoą i bardzo prawdopodobne, że zostanie sprzedany. Kapuadiego i Tremouleta łączy to, że obaj są lewonożni. Z kolei Raków Częstochowa szuka zastępstwa za kontuzjowanego Zorana Arsenicia.