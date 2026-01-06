Była 10:04, kiedy Legia ogłosiła odejście. Papszun robi porządki

Przyjście Marka Papszuna do Legii sprawiło, że wielu zawodników mogło liczyć na nowe otwarcie. Okazuje się jednak, że nowy szkoleniowiec rozpoczął swoją kadencję od porządków w drużynie.

Pierwszym piłkarzem, który opuścił stadion przy Łazienkowskiej, jest Noah Weisshaupt. Lista kolejnych kandydatów do opuszczenia drużyny jest długa. Są na niej Radovan Pankov czy też Patryk Kun. Zniknęło z niej jednak nazwisko Marco Burcha - Szwajcarski obrońca bowiem już odszedł z Legii.

Kolejne osłabienie Legii Warszawa

Potwierdzają się więc informacje przekazywane przez media dwa dni temu. "Marco Burch odchodzi z Legii Warszawa. Szwajcarski obrońca rozwiązał z klubem kontrakt za porozumieniem stron. 25-latek był członkiem drużyny, która zdobyła Puchar Polski i Superpuchar oraz występowała w Lidze Konferencji UEFA" - poinformował stołeczny klub.

W bieżącym sezonie Marco Burch zargał w zaledwie siedmiu spotkaniach. Łącznie w Legii rozegrał 16 meczów. Do tego 10-krotnie wystąpił w trzecioligowych rezerwach. Rundę wiosenną poprzedniego sezonu spędził w Radomiaku Radom. Prezentował tam dobrą formę, 12-krotnie wychodząc na boisko i strzelając trzy bramki.

Tam trafił Marco Burch

Marco Burch już trafił do nowego klubu. O godzinie 10:00 pojawił się oficjalny komunikat Servette Genewa. Szwajcar podpisał kontrakt do 2028 roku. Servette zajmuje 10 miejsce w 12-zespołowej Super League. Drużyna zdobyła 20 punktów w 18 spotkaniach, a do czołowej "szóstki" dającej prawo gry w grupie mistrzowskiej traci 7 punktów.

W komunikacie klubu czytamy: "Szwajcarski obrońca dołączy do klubu 15 stycznia, czyli w dzień otwarcia zimowego okienka transferowego. Jego występy w barwach FC Luzern przyniosły transfer do Legii. W jednym z największych klubów w Polsce odkrył nowe środowisko i zdobył cenne międzynarodowe doświadczenie".

Legia z kolei spędza przerwę zimową na przedostatnim miejscu w Ekstraklasie. 19 punktów po 18 rozegranych spotkaniach to bilans, który pozwala wyprzedzić jedynie Bruk-Bet Termalikę Nieciecza.