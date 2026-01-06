Media: Przełom ws. przyszłości Grosickiego!

Ostatnie tygodnie dla kibiców Pogoni Szczecin nie należały do najłatwiejszych, a saga związana z pozostaniem Kamila Grosickiego - łączonego z transferem do Widzewa - mogła napawać niepokojem. Wygląda jednak na to, że wszystko zmierza do szczęśliwego finału.

Pogoń podpisze kontrakt z Grosickim? Nowe informacje

"Według naszych informacji, Kamil Grosicki wkrótce podpisze nową umowę z klubem" - poinformował na portalu X profil pogononline.pl.

Przypomnijmy, że w grudniu Alex Haditaghi, właściciel Pogoni postanowił odpalić bombę w mediach społecznościowych. "Nie podoba mi się, że Kamil, jego agenci, przyjaciele i ludzie wokół niego negocjują na forum publicznym. Nie podoba mi się, że prywatne rozmowy i spotkania są upubliczniane. A teraz fakty, nie opinie" - napisał na portalu X, ujawniając zarazem, że klub zaoferował Grosickiemu pensję w wysokości 160 tys. złotych miesięcznie, roczny kontrakt z opcją przedłużenia, jeśli zawodnik wystąpi w 75 proc. meczów przez co najmniej 30 minut.

Nie wiadomo na jakich warunkach, ale wygląda na to - jeśli wierzyć pogononline.pl - że strony doszły do porozumienia. Na tym skorzysta kibic Pogoni, który jesienią największą nadzieję mógł pokładać tradycyjnie w Grosickim. Sześć goli i cztery asysty kapitana to najlepsze indywidualnie liczby z całego zespołu.

Sezon ekstraklasy zostanie wznowiony w ostatni weekend stycznia. Pogoń Szczecin w pierwszy dzień lutego zmierzy się w Lublinie z Motorem. Podopieczni Thomasa Thomasberga zajmują 10. miejsce w ekstraklasie. Do liderującej Wisły Płock tracą dziewięć punktów.