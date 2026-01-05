Ależ cios! To koniec sezonu dla gwiazdy klubu Ekstraklasy

Pogoń Szczecin podchodziła do sezonu 2025/2026 ze sporymi ambicjami. Niektórzy eksperci typowali, że może zakręcić się w okolicach TOP 3 rozgrywek, a może nawet powalczyć o mistrzostwo. Pod koniec sierpnia Portowców opuścił jednak król strzelców Ekstraklasy, czyli Efthymis Koulouris, a niedługo później władze klubu w związku z rozczarowującymi wynikami rozstały się z trenerem Robertem Kolendowiczem.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto cała prawda o talencie Lewandowskiego. "Ktoś, kto to mówił, po prostu kłamie"

Problemy Pogoni. Gwiazda ma sezon z głowy

Obecnie Pogoń zajmuje 10. miejsce w tabeli, ale traci tylko 9 punktów do lidera, więc jej kibice mogą mieć powód do optymizmu. Okazuje się jednak, że do końca sezonu Portowcy będą musieli radzić sobie bez ważnego zawodnika. Rajmund Molnar doznał kontuzji kolana 8 grudnia i od tamtego czasu regularnie odwiedzał klubowe gabinety medyczne, żeby uzyskać wszelkie informacje na temat swojego stanu zdrowia. Teraz wszystko stało się jasne.

- Wskutek obrzęku obraz więzadła nie był jednoznaczny i trudno było stwierdzić, w jakim dużym stopniu więzadło zostało uszkodzone. Zdecydowaliśmy się powtórzyć rezonans po trzech tygodniach po ustąpieniu obrzęku i to badanie wykazało masywne uszkodzenie więzadła krzyżowego. W związku z tym Rajmund w najbliższy piątek przejdzie zabieg rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego. Czas rehabilitacji po takim zabiegu to średnio 6-8 miesięcy - stwierdził Bartosz Paprota, lekarz Pogoni.

ZOBACZ TEŻ: Grecy piszą o przyszłości Drągowskiego. Zagra w Ekstraklasie?

Klub poinformował również, że obecnie z kontuzjami zmagają się też Leonardo Borges i Kacper Smoliński. Obaj powinni jednak wkrótce dojść do siebie i dołączyć do reszty zespołu w trakcie obozu przygotowawczego w Turcji.