Najpierw Papszun, a teraz takie wieści. Ważna postać zwalnia posadę w Rakowie

Raków Częstochowa wciąż jest w grze na trzech frontach. Znakomicie radził sobie w Lidze Konferencji, a w Pucharze Polski i Ekstraklasie także ma nadzieję na sukces. Wszystko to pod wodzą Łukasza Tomczyka. Nowy trener będzie sobie radzić w nowej rzeczywistości. Kolejne zmiany w Rakowie przyszły szybciej, niż można było przypuszczać.

Zmiany w Rakowie. Pilny komunikat w poniedziałkowe popołudnie

"Informujemy, że dziś Piotr Obidziński złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Rakowa Częstochowa. Jednocześnie Piotr Obidziński został powołany do Rady Nadzorczej Spółki, objął w niej funkcję Wiceprzewodniczącego i tymczasowo będzie kierował jej pracami. Na funkcję Prezesa Zarządu Rakowa Częstochowa, do momentu powołania docelowego składu Zarządu, został natomiast powołany Wojciech Cygan, dotychczasowy Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki" - poinformowano w komunikacie.

W tym samym komunikacie zacytowano także słowa - zarówno Piotra Obidzińskiego, jak i Wojciecha Cygana. Pierwszy przyznał, że nadal będzie wspierać klub "w ograniczonym zakresie czasowym". Drugi dodał, że przed klubem "bardzo ważny okres".

Raków Częstochowa zimuje na czwartej pozycji w tabeli ekstraklasy. Ma tylko punkt straty do liderującej Wisły Płock i pozostaje jednym z faworytów do mistrzostwa Polski.

Czas pokaże, czy trener Łukasz Tomczyk okaże się odpowiednim następcą dla Marka Papszuna, który był architektem większości sukcesów Częstochowian w ostatniej dekadzie.