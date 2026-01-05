To już oficjalne. O 10:00 Raków ogłosił ws. nowego trenera

O możliwości dołączenia Dawida Szulczka do Rakowa na początku stycznia jako pierwszy informował Kamil Głębocki z Na Wylot. Jego słowa w poniedziałek 5 stycznia stały się faktem.

Raków Częstochowa zaprezentował nowego trenera

"Do sztabu szkoleniowego Rakowa Częstochowa dołączył Dawid Szulczek, który będzie asystentem trenera Łukasza Tomczyka" - napisano w klubowym komunikacie.

Dawid Szulczek ma dopiero 35 lat, a już może się pochwalić sporym doświadczenie, zarówno w ekstraklasie, jak i na zapleczu elity. Kibicom dał się poznać przede wszystkim w Warcie Poznań, w której pracował w latach 2021-2024. Ostatnio prowadził pierwszoligowy Ruch Chorzów. "Łukasz Tomczyk idzie śladem Marka Papszuna i stawia na mocny sztab. Trener w ostatnich dniach skupia się na pracy i czeka na powitanie z drużyną" - komentował Kamil Głębocki z Na Wylot.

Oto sztab szkoleniowy Rakowa Częstochowa

To nie koniec zmian w Rakowie. Po odejściu z klubu trenera Marka Papszuna do Legii Warszawa pierwszym szkoleniowcem "Medalików" został Łukasz Tomczyk. Nowy opiekun drużyny otoczy się postaciami związanymi do tej pory z Polonią Bytom: Łukaszem Ocimkiem, Mateuszem Wraną (asystenci) oraz Łukaszem Juchnikiem (trener przygotowania motorycznego).

Raków Częstochowa na półmetku rozgrywek ekstraklasy z dorobkiem 29 punktów zajmuje 4. miejsce. W czołówce panuje jednak ścisk, bo do lidera, Wisły Płock, ekipa ze Śląska traci zaledwie jedno "oczko". Łukasz Tomczyk i jego ludzie zadebiutują w nowej roli 1 lutego w starciu z... płocczanami. Wygrana pozwoli przeskoczyć tę drużynę w ligowej tabeli.