Grecy piszą o przyszłości Drągowskiego. Zagra w Ekstraklasie?

Od blisko dziesięciu lat Bartłomiej Drągowski występuje poza Polską. Od stycznia 2024 r. Drągowski jest zawodnikiem Panathinaikosu Ateny, do którego najpierw został wypożyczony ze Spezii Calcio, a potem Grecy wykupili go za 1,5 mln euro. Do tej pory Drągowski zagrał w 72 meczach w barwach Panathinaikosu, ale ostatnio został odsunięty od gry przez trenera Rafaela Beniteza. Hiszpan zaczął stawiać na Albana Lafonta oraz Konstantinosa Kotsarisa. Jaka będzie przyszłość Drągowskiego?

Drągowski trafi do Legii Warszawa? "Mocne zainteresowanie"

Grecka agencja prasowa AMNA informuje, że Drągowski może wrócić do Ekstraklasy. Są trzy kluby, które są nim zainteresowane. Mowa o Widzewie Łódź, Jagiellonii Białystok oraz Legii Warszawa. W przypadku Legii wspomniane źródło pisze o "mocnym zainteresowaniu". Panathinaikos chciałby odzyskać kwotę, którą zainwestował w Drągowskiego, czyli 1,5 mln euro. Jest jednak możliwe wypożyczenie z opcją wykupu, jeżeli dany klub spełni wymagania finansowe bramkarza.

AMNA.gr dodaje, że Drągowski chce odejść z Panathinaikosu od końca listopada zeszłego roku, kiedy to poprosił o zgodę na zmianę otoczenia. Wszystko wydarzyło się po przegranym 2:3 meczu z AEK-iem. "Grecy czekają na oficjalne nawiązanie pierwszych kontaktów z zainteresowanymi drużynami" - czytamy w artykule.

Do tej pory w Polsce Drągowski reprezentował barwy tylko Jagiellonii Białystok, dla której grał w latach 2012-2016. W ostatnich dniach Drągowski był wymieniany głównie w kontekście transferu do Widzewa Łódź. Kontrakt Drągowskiego z Panathinaikosem wygasa w czerwcu 2028 r.

Czy faktycznie Drągowski przydałby się Legii? Aktualnie podstawowym bramkarzem tego klubu jest Kacper Tobiasz, który ma ważny kontrakt tylko do końca sezonu i wciąż nie wiadomo, jaka będzie jego przyszłość. Zmiennikiem Tobiasza jest Gabriel Kobylak.

Drągowski zakończy karierę? "To wszystko jest niegodne komentarza"

W ostatnich dniach greckie media sugerowały, że Drągowski mógłby przejść na emeryturę, bo "piłka nożna nie sprawia mu przyjemności". Do tego szybko ustosunkował się Mariusz Kulesza, który jest agentem Drągowskiego.

- Nikt o niczym takim nie mówił, zwłaszcza "Drago", który nie rozmawia z dziennikarzami. Nie zawracajcie sobie głowy kłamstwami. Nic nie jest prawdą i jestem zdumiony, jak takie plotki się pojawiają. Nie ma takiego problemu. To wszystko jest niegodne komentarza. Dragowski ma 28 lat i wciąż ma przed sobą przyszłość. Problem w tym, że chce mieć szansę na grę, żeby pojechać z reprezentacją Polski na mistrzostwa świata - tłumaczył Kulesza.