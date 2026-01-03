Nowe wieści ws. transferu Pietuszewskiego! Oto warunek Jagiellonii

Kilka dni temu wydawało się niemal przesądzone, że największy młodzieżowy talent polskiej piłki zamieni stadion przy ulicy Słonecznej w Białymstoku na słoneczne Porto. Portugalskie media donosiły już o zakończeniu negocjacji ws. transferu Oskara Pietuszewskiego. Okazuje się jednak, że informacje te były przedwczesne.

Wczoraj przekazywaliśmy powody, przez które rozmowy FC Porto i Jagiellonii znacząco zwolniły. Zdaniem portugalskich mediów działacze z Białegostoku nie godzą się na wyjazd Pietuszewskiego na obóz treningowy Smoków, z kolei Portugalczycy nie są w stanie spełnić finansowych żądań Jagiellonii. W tle pojawia się też zainteresowanie 17-latkiem ze strony innych klubów, a także możliwy transfer Roony'ego Bardghjiego z Barcelony do Porto.

Impas ws. Pietuszewskiego. Nowe wieści

Dodatkowe informacje w tej sprawie podają Sportowe Fakty. Pokrywają się one z dotychczasowymi relacjami. Potwierdza się, że Jagiellonia nie chce przeprowadzić transferu zimą. By do tego doszło, Porto powinno złożyć ofertę przekraczającą 11 milionów euro, ale lider ligi portugalskiej wykłada na stół co najwyżej 8 milionów.

Taka kwota mogłaby być przez Jagiellonię zaakceptowana, ale tylko jeżeli Pietuszewski zostałby w drużynie Adriana Siemieńca na rundę wiosenną. To z kolei jest nie w smak działaczom FC Porto, którzy koniecznie chcą ściągnąć 17-letniego skrzydłowego jeszcze w zimowym okienku transferowym.

Nowy klub w walce o Pietuszewskiego

Co więcej, do wyścigu o Pietuszewskiego dołączył kolejny kandydat. Chodzi o Atletico Madryt. Wydłuża się więc lista klubów, które przejawiają zainteresowanie młodzieżowym reprezentantem Polski. Poza Atletico oraz Porto mówi się bowiem też o możliwym transferze do Arsenalu, Barcelony, Bayernu Monachium, Chelsea czy też Manchesteru City.

Sytuacja Oskara Pietuszewskiego nie jest więc wciąż jasna. Pewne jest natomiast to, że 17-latek to najpoważniejszy kandydat do pobicia rekordu transferowego ligi. Wynosi on 11 milionów euro. Za taką właśnie kwotę Ekstraklasę opuszczali Jakub Moder (sezon 2020/21, z Lecha do Brighton), Kacper Kozłowski (sezon 2021/22, z Pogoni do Brighton) oraz Ante Crnac (sezon 2024/25, z Rakowa do Norwich).