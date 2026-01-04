Papszun się rozkręca. Oto jego kolejna "ofiara"? "Jego pozycja spadła"

- Niektórzy zawodnicy, szczerze mówiąc, nie mają jaj, żeby grać w tej koszulce. I teraz wszyscy w klubie bierzemy za to odpowiedzialność, nie uciekniemy od niej. (...) Robimy głupie rzeczy na boisku. Nie jesteśmy drużyną, nie jesteśmy zjednoczeni. Brakuje nam pewności siebie. Możesz mieć jakościowych piłkarzy, możesz o tym rozmawiać, ale trzeba to udowodnić na boisku, a my tego teraz nie robimy. To duży problem. To wstyd - nie gryzł się w język Fredi Bobić po jednej z grudniowych porażek Legii Warszawa, co obiło się sporym echem w Polsce. Za te słowa skrytykował go nawet kapitan drużyny, Bartosz Kapustka. Wydaje się jednak, że to może być dopiero początek kłopotów Niemca.

Fredi Bobić na wylocie z Legii Warszawa? "To raczej kwestia czasu"

Do stołecznego klubu zawitał Marek Papszun. I jak donoszą media, wprowadza on już pierwsze porządki. Mogą one dotknąć również Bobicia, którego pozycja, a właściwie zakres obowiązków, od początku nie był do końca jasny, podobnie, jak i Michała Żewłakowa. O wszystkim donosi profil FootballScout na X.

"W Legii trwają intensywne działania pod kątem nowego otwarcia. Pozycja Frediego Bobicia znacząco spadła i odejście z klubu to raczej kwestia czasu. Każdy transfer pilotowany będzie przez trenera Marka Papszuna" - napisano. Tak więc najpewniej władze Legii chcą dać większą decyzyjność temu trenerowi, niż jego poprzednikom, by zbudował silną drużynę, a przede wszystkim wyprowadził ją z kryzysu.

Obecnie zajmuje ona 17. lokatę w tabeli ekstraklasy, a więc znajduje się w strefie spadkowej. Między nią, a liderem nie ma jednak gigantycznej przepaści, na co wskazywałaby pozycja. To 11 punktów. Wszystko nadal jest możliwe. Tym bardziej że w rundzie wiosennej warszawianie będą rywalizować tylko na jednym froncie. Odpadli już z Pucharu Polski, a także Ligi Konferencji.

Coraz więcej zmian w sztabie Legii Warszawa

Papszun coraz bardziej się rozkręca. Media sugerują, że z Rakowa do Legii przyjdzie aż czterech jego współpracowników. Ze stołecznym klubem pożegnają się natomiast dwie osoby ze sztabu, w tym ikona Legii. Mowa o Arkadiuszu Malarzu. Odejść ma też Grzegorz Mokry. Papszun chce, by wszystko było gotowe na oficjalny debiut. Ten już pod koniec stycznia.