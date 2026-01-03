Była 10:10, gdy Legia Warszawa nagle ogłosiła. "Dziękujemy, trenerze"

Od 19 grudnia 2025 r. Marek Papszun jest trenerem Legii Warszawa. To były szkoleniowiec Rakowa Częstochowa ma sprawić, że Legia w końcu wróci na mistrzowską ścieżkę. Przyjście Papszuna do Legii będzie oznaczać rozstania z niektórymi piłkarzami. W tym momencie media podają, że z Legii może odejść Noah Weisshaupt, Kacper Tobiasz czy Radovan Pankov. Praca Papszuna w Legii oznacza też zupełnie inny sztab szkoleniowy. Nowy trener Legii podjął już pewne decyzje w tej sprawie.

Dwóch trenerów odchodzi z Legii. "Wybitny to był sztab"

Legia poinformowała w sobotę w komunikacie, że dwóch członków poprzedniego sztabu szkoleniowego zakończyło pracę w klubie. Chodzi o Arkadiusza Malarza i Grzegorza Mokrego. "Klub dziękuje obu szkoleniowcom za profesjonalizm i zaangażowanie. Życzymy powodzenia w dalszej karierze trenerskiej" - pisze krótko Legia. "Dziękujemy, trenerze" - dodano na specjalnych grafikach.

Mokry dołączył do Legii w czerwcu 2024 r. w roli asystenta w sztabie Goncalo Feio. Potem Mokry pracował w tej samej roli w sztabach Edwarda Iordanescu oraz Inakiego Astiza. Z kolei Malarz zaczął pracę w roli trenera bramkarzy w Legii od lipca 2022 r. W czerwcu 2025 r. Malarz został głównym trenerem bramkarzy, którego wspomagał Krzysztof Dowhań.

"Wybitny to był sztab, nie zapomnę go nigdy", "nikt nie będzie tęsknił", "porządki czas zacząć", "adios i powodzenia" - pisali internauci na portalu X. W komunikacie nie został wspomniany Inaki Astiz, więc można zakładać, że może on współpracować z Papszunem w Legii, tym razem już jako asystent.

Sensacyjne nazwisko w sztabie Papszuna. Niedawno pracował w telewizji

W sztabie Papszuna w Legii ma znaleźć się kilku jego współpracowników z Rakowa. Chodzi o Artura Węskę (asystenta), Łukasza Cebulę (analityka), Pawła Frelika (psychologa) oraz Michała Garnysa (trenera przygotowania fizycznego). Poza tym nowym trenerem bramkarzy ma zostać Maciej Sikorski, który ostatnio pozostawał bez zatrudnienia, ale miał już za sobą pracę w Legii i Rakowie.

Poza tym do sztabu Papszuna dołączy Marek Wasiluk, który w latach 2020-2024 pracował w strukturach młodzieżowych w Jagiellonii Białystok, a w ostatnich miesiącach był ekspertem i komentatorem Polsatu Sport przy meczach Ligi Konferencji.

Wkrótce Legia uda się do Hiszpanii na zgrupowanie przed drugą częścią sezonu Ekstraklasy. Obóz będzie się odbywał w dniach 10-24 stycznia, a w jego trakcie Legia zagra cztery mecze towarzyskie.