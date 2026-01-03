Cztery miesiące i koniec! Media: Legia pożegna niewypał wart 3,5 mln euro

Marek Papszun wkrótce poprowadzi Legię w pierwszym ligowym meczu. Jego zadaniem będzie odbudowa nadszarpniętego zaufania kibiców, którzy nie są zadowoleni z tego sezonu. Odpadnięcie z Ligi Konferencji i Pucharu Polski to nic przy tym, że Legia spędza zimę w strefie spadkowej. Wiele transferów letniego okna transferowego się nie sprawdziło. Jednym z nich jest niemiecki skrzydłowego, którego występy trudno uznać za zadowalające. Według medialnych spekulacji Legię wkrótce opuści Noah Weisshaupt, który trafił do klubu we wrześniu 2025 roku. Tylko po to by zagrać w innym klubie - także na zasadzie wypożyczenia.

To koniec niemieckiego skrzydłowego w Legii. W jego ojczyźnie już wiedzą

"Według gazety „Bild", 24-latek zakończy swoje obecne wypożyczenie przedwcześnie tej zimy i dołączy do klubu z Dolnej Saksonii. Negocjacje między klubami podobno już trwają, co trener Christian Titz prawdopodobnie z zadowoleniem przyjmie" - czytamy na portalu liga2-online.de.

Weisshaupt, którego Legia wypożyczyła z Freiburga, miałby tym razem trafić do Hannoveru 96, a więc niemieckiego drugoligowca. Pobyt Niemca w stolicy Polski to póki co jedno wielkie rozczarowanie. Jak bowiem nazwać 10 meczów i tylko jedną asystę ze strony piłkarza, którego wartość na portalu Transfermarkt osiąga 3,5 mln euro?

Weisshaupt to zawodnik z 74 meczami w Bundeslidze, w której dwoma golami i ośmioma asystami potrafił już zaznaczyć swoją obecność. Samo doświadczenie z najwyższej niemieckiej ligi nie okazało się jednak dla niego pomocne. W Legii nie wywalczył sobie miejsca w podstawowym składzie i można przypuszczać, że kibice po jego odejściu nie będą rozdzierać szat.