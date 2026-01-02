Leśnodorski ogłosił, co czeka Legię z Papszunem

Przed Legią Warszawa najtrudniejsza runda o wielu lat, być może nawet jedna z najtrudniejszych w historii. Warszawianie spędzają przerwę zimową na przedostatnim miejscu w tabeli, a ich kibicom pozostaje wierzyć, iż nowy trener Marek Papszun znajdzie lekarstwo na bolączki zespołu i Legia zacznie mocno punktować. Szczególnie, że prawdopodobnie największym pozytywem dla stołecznych po jesieni jest niezwykła wręcz ciasnota w tabeli. Jako przedostatni zespół tracą 11 pkt do lidera. Dokładnie rok temu tyle samo dzieliło 17. drużynę ligi od 9. zespołu, a nie pierwszego.
Oczywiście 11 punktów straty to co innego, gdy między goniącym a gonionym jest większość ligi, a nie 3-4 drużyny. Natomiast na papierze niemal każdy w Ekstraklasie może jeszcze zrobić wszystko. Legia także. Dla samego trenera Papszuna będzie to wyzwanie, z jakim dotychczas się nie mierzył. W Rakowie jeśli musiał zespół wyciągać z kryzysu, to przynajmniej z takiego, w który wpadł razem z nim. Czyjegoś bałaganu jeszcze nie sprzątał. Natomiast dużą wiarę ma w niego były współwłaściciel Legii Bogusław Leśnodorski. W rozmowie z "Nowym Dziennikiem" wyraził on wiarę, że warszawianie mogą zająć nawet miejsce premiowane grą w europejskich pucharach.
- Gdybym miał stawiać dzisiaj, to uważam, że Legia zagra w przyszłym sezonie w europejskich pucharach. Marek Papszun jest moim zdaniem na tyle mądrym gościem, że nie będzie tam robił rewolucji, postawi jednak na ewolucję. Przez rok albo przez dwa lata Legia będzie drużyną z górnego środka tabeli. A to oznacza, że będzie biła się o puchary, bo ta liga jest mega spłaszczona. Wisła Płock w ostatnich pięciu kolejkach nie wygrała ani jednego meczu, a jest liderem ligi. Więc mimo że Legia zajmuje miejsce w strefie spadkowej i już dawno powinna mieć kompletnie przegrany sezon, to i tak bardzo wiele rzeczy Legii sprzyja. Wydaje mi się, że zwycięży pragmatyczne podejście i w kolejnym sezonie zagramy w tych pucharach - ocenił Leśnodorski.
Jednocześnie podkreślił, że choć przewiduje pozytywny scenariusz, nie wolno uznać nieco bardziej pesymistycznego za niemożliwy. Szczególnie w obliczu zmian, a tych w Legii spodziewa się wielu. -Nietrudno sobie wyobrazić, że w następnych kilku okienkach dojdzie do całej masy przetestowań w drużynie. Prawdopodobnie wiele się zmieni i może być tak, że sportowo wcale nie będzie w Legii od zaraz dużo lepiej. Taki scenariusz jest możliwy - podsumował były współwłaściciel klubu.