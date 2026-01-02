Powrót na stronę główną

Media: Nowy trener Rakowa zadecydował. "Idzie śladem Papszuna"

Łukasz Tomczyk powoli buduje sztab szkoleniowy w Rakowie Częstochowa. Wkrótce ma dołączyć do niego doświadczony trener, który jeszcze na początku sierpnia 2025 prowadził Ruch Chorzów. "Łukasz Tomczyk idzie śladem Marka Papszuna i stawia na mocny sztab" - podkreślał Kamil Głębocki z Na Wylot.
Łukasz Tomczyk i Michał Świerczewski
Artur Węska, Michał Garnys, Paweł Frelik oraz Łukasz Cebula - to oni pod koniec 2025 roku pożegnali się z Rakowem Częstochowa. Wiele wskazuje na to, że za chwilę zasilą szeregii Legii Warszawa. Tam bowiem przeszedł Marek Papszun i najpewniej będzie chciał nadal z tymi osobami współpracować. Dołączyć do nich ma też Marek Wasiluk, były piłkarz, ceniony ekspert i komentator telewizyjny. Papszun chce zbudować silny sztab w nowym miejscu pracy. Ale nie tylko on. Wzmacnia się też nowy trener Rakowa, Łukasz Tomczyk. 

Łukasz Tomczyk wybrał asystenta? Media: To Dawid Szulczek

Już kilka dni temu Kamil Bętkowski donosił na X, że do Rakowa ma dołączyć Dawid Szulczek. Później nie pojawiały się żadne nowe wieści w sprawie. Aż do dziś. Temat wydaje się coraz bliżej finalizacji. "Dawid Szulczek zostanie asystentem Łukasza Tomczyka w Rakowie. Dopinane są ostatnie szczegóły i już niebawem trener powinien zostać ogłoszony" - informował Kamil Głębocki z Na Wylot.

To spore wzmocnienie dla Rakowa. W końcu Szulczek ma duże doświadczenie, mimo ledwie 35 lat na karku. Prowadził już samodzielnie Wigry Suwałki, Wartę Poznań, a na początku tego sezonu Ruch Chorzów. Po trzech kolejkach stracił jednak pracę, mimo że wyniki sportowe na to nie wskazywały. Krążyły plotki, że szkoleniowiec nie potrafił dogadać się z władzami klubu. Teraz może przejść od razu do ekstraklasy, ale w roli asystenta.

Wtedy zadebiutuje Tomczyk

"Łukasz Tomczyk idzie śladem Marka Papszuna i stawia na mocny sztab. Trener w ostatnich dniach skupia się na pracy i czeka na powitanie z drużyną" - dodawał Głębocki na X. Już w tym miesiącu dojdzie do oficjalnego debiutu Tomczyka, zarówno na ławce trenerskiej Rakowa, jak i w ekstraklasie. I od razu stanie przed sporym wyzwaniem. Rywalem będzie Wisła Płock, pierwsza drużyna rundy jesiennej. Częstochowianie znajdują się na czwartej lokacie, ale tracą tylko punkt do lidera. 

