Klamka zapadła! Oto decyzja następcy Papszuna ws. 17-letniej perełki

Przed końcem 2025 roku w Rakowie Częstochowa doszło do wielkich zmian. Z ławki trenerskiej ustąpił Marek Papszun i przeszedł do Legii Warszawa. Jego następcą został natomiast Łukasz Tomczyk, który w przeszłości miał już okazję współpracować z klubem spod Jasnej Góry, a w ostatnich miesiącach prowadził z sukcesami Polonię Bytom.

- Jesteśmy z Arturem Płatkiem (doradcą zarządu ds. sportowych - przyp. red.) w stałym kontakcie i rozmawiamy w zasadzie codziennie. Pracując w Polonii stworzyłem sobie taki model pracy, że najpierw oceniam zasoby, jakimi dysponuję. Później staram się robić jakiś transfer wewnętrzny, czyli np. zamiana pozycji - mówił nowy szkoleniowiec w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet". Zapowiadał, że da sobie kilka dni na poznanie kadry, by podjąć odpowiednie decyzji. I wydaje się, że właśnie pierwsza z nich zapadła!

Łukasz Tomczyk zadecydował. Zabiera ze sobą piłkarza z Polonii Bytom

W piątek, równo o godzinie 11:00, Raków ogłosił wzmocnienie. Zdecydował się skrócić wypożyczenie Antoniego Burkiewicza. Rundę jesienną spędził on w Polonii Bytom. "17-letni pomocnik uda się razem z drużyną na zgrupowanie do Turcji, po którym zapadnie decyzja o jego pozostaniu w zespole na rundę wiosenną lub kolejnym wypożyczeniu" - przekazał częstochowski zespół w oficjalnym oświadczeniu.

Burkiewicz to wychowanek Rakowa. Niemal całą karierę jest z nim związany, z przerwami na wypożyczenia. W pierwszej drużynie z Częstochowy zadebiutować okazji jeszcze nie miał. Kto wie, może Tomczyk, który miał okazję współpracować z nim w Polonii, postawi na niego w rundzie wiosennej. W ekipie z Bytomia zagrał trzykrotnie. W tym czasie udało mu się strzelić jednego gola. Miało to miejsce w Pucharze Polski, kiedy to Polonia całkowicie rozbiła LKS Goczałkowice-Zdrój (7:0). Nie tak dawno pisano o zainteresowaniu Burkiewiczem ze strony SSC Napoli i Interu Mediolan. Ba, Włosi określili go nawet mianem "jednego z najzdolniejszych polskich talentów z rocznika 2008".

Debiut Tomczyka w Rakowie coraz bliżej

Raków do gry wróci 30 stycznia. Na start rundy wiosennej zmierzy się na wyjeździe z sensacyjnym liderem ekstraklasy, Wisłą Płock. Godzina rozegrania meczu nie została jeszcze podana. Będzie to oficjalny debiut Tomczyka w roli pierwszego trenera Rakowa. Nieoficjalny nastąpi najpewniej podczas zimowych sparingów.