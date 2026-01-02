Gigantyczny ból głowy Papszuna! Media: Kolejny piłkarz chce odejść z Legii

Przyjście Marka Papszuna do Legii Warszawa oznacza nowe otwarcie w klubie. Drużyna, która przez całą rundę jesienną zawodziła, potrzebuje gruntownej przebudowy. Mało na razie słychać o transferach do klubu. Coraz lepiej widać jednak potrzeby zespołu, gdyż znacznie głośniej mówi się o kolejnych piłkarzach mających opuścić Łazienkowską.

Zobacz wideo Kosecki radzi Papszunowi: Wie do jakiego trafił klubu, ale to powinien zrobić jako pierwsze

W mediach przejawiało się już kilka nazwisk zawodników, którzy z różnych powodów są bliscy odejścia z klubu. Wśród nich jest Bartosz Kapustka, Steve Kapuadi czy też Kacper Tobiasz. O kolejnym piłkarzu, który nie chce już grać dla Wojskowych, informuje Fakt.

Legia Warszawa straci obrońcę?

Chodzi o Radovana Pankova. Decyzja serbskiego obrońcy jest ostateczna. 30-latek chce zmienić otoczenie i wrócić do regularnej gry. Bardzo możliwe jest, że już za niedługo rozpoczną się rozmowy w sprawie transferu, gdyż Legia otrzymywała pierwsze zapytania.

Pankov w tym sezonie zagrał w dwunastu spotkaniach. Problemem Serba były kontuzje - aż dwukrotnie doznawał urazów, które wykluczały go z gry na kilka tygodni. Mimo to, jest on jednym z lepszych piłkarzy Wojskowych. Obrońca trafił na Łazienkowską w 2022 roku i od tej pory w barwach Legii wystąpił 87-krotnie.

Radovan Pankov celuje w Turcję

Zdaniem Faktu, prawdopodobnym kierunkiem transferu Pankova jest Turcja. Zespoły tamtejszej Super Lig już rozpoczęły rozmowy dotyczące ściągnięcia 30-latka, któremu w czerwcu kończy się kontrakt z Legią. Jest to więc ostatni moment na sprzedaż Serba. Podobnie ma się rzecz z Kacprem Tobiaszem, który już ustalił warunki umowy z Samsunsporem.

Legia Warszawa odpadła już z Pucharu Polski oraz Ligi Konferencji, a w Ekstraklasie zajmuje przedostatnie, 17. miejsce. Do bezpiecznej strefy Wojskowi tracą jeden punkt, jednak niewykluczona jest wciąż walka o występ w europejskich pucharach w przyszłym sezonie. Strata do czwartego Rakowa to dziesięć punktów, potrzebna więc będzie świetna postawa w rundzie wiosennej.