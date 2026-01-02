Powrót na stronę główną

Media: Legia Warszawa straci ważnego piłkarza. Milion euro na stole

Saga zbliża się do końca? W mediach pojawiają się informacje, według których Kacper Tobiasz ustalił już warunki kontraktu z tureckim Samsunsporem. Rzecz jest już pewna. Teraz przyszedł czas na ruch Legii. Dla warszawskiego klubu jest to ostatnia okazja, by zarobić jakiekolwiek pieniądze za sprzedaż bramkarza. Obowiązująca umowa Tobiasza wygasa bowiem w czerwcu i latem może odejść za darmo.
Fot. REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Legię Warszawa czeka zimowa rewolucja. Przyjście Marka Papszuna oznacza, że w spisującej się słabo w rundzie jesiennej drużynie nikt nie może czuć się bezpiecznie. Wielkie zmiany zostały rozpoczęte od sztabu szkoleniowego, jednak również i kadra zespołu ulegnie zmianom.

Niektóre z nich jednak wydają się być poza kontrolą nowego szkoleniowca Wojskowych. Jednym z piłkarzy, który już od dawna szykował się do odejścia z Legii, jest Kacper Tobiasz. O sprawie jego transferu dużo słyszało się już latem. Zainteresowany był wówczas Samsunspor, jednak transakcja nie doszła do skutku. 

Kacper Tobiasz zastąpi Polaka

Jesienią turecki zespół był jednym z rywali Legii w Lidze Konferencji. Przy Łazienkowskiej lepsi okazali się goście, którzy zwyciężyli 1:0. Była to idealna okazja do obserwacji bramkarza, który wystąpił w tym spotkaniu, Samsunspor nie zrezygnował z planów ściągnięcia Tobiasza. W składzie niebawem zrobi się wolne miejsce - do Molde wróci wypożyczony na pół roku Albert Posiadała.

O tym, że odejście 23-latka z Legii jest już przesądzone, poinformował George Tsarouchas. "Kacper Tobiasz może być uznawany za piłkarza Samsunsporu, wszystko zostało już ustalone" - napisał na Twitterze. Porozumienie między tureckim klubem a bramkarzem zostało osiągnięte. Teraz przyszedł czas na ruch Legii.

Legia nie zarobi ani grosza na Tobiaszu?

W sprawie transferu została bowiem tylko jedna niewiadoma - kiedy dokładnie Tobiasz trafi do Turcji. Opcje są dwie. Albo Samsunspor ściągnie bramkarza w zimowym okienku transferowym, płacąc Legii milion euro odstępnego, albo do transferu dojdzie latem. W takim wypadku Legia nie otrzyma choćby złotówki. Kontrakt 23-latka wygasa bowiem w czerwcu tego roku.

Kacper Tobiasz od trzech i pół roku jest podstawowym bramkarzem Legii Warszawa. W tym czasie zagrał 135 spotkań w stołecznej drużynie, zachowując 42 czyste konta. Zaliczył też kilkanaście występów w kadrze młodzieżowej. Często jednak przeplatał świetne spotkania fatalnymi - jak chociażby na zeszłorocznym Euro U21. Dwukrotnie zdobył Puchar oraz Superpuchar Polski.

