Media: Legia Warszawa straci ważnego piłkarza. Milion euro na stole

Legię Warszawa czeka zimowa rewolucja. Przyjście Marka Papszuna oznacza, że w spisującej się słabo w rundzie jesiennej drużynie nikt nie może czuć się bezpiecznie. Wielkie zmiany zostały rozpoczęte od sztabu szkoleniowego, jednak również i kadra zespołu ulegnie zmianom.

Niektóre z nich jednak wydają się być poza kontrolą nowego szkoleniowca Wojskowych. Jednym z piłkarzy, który już od dawna szykował się do odejścia z Legii, jest Kacper Tobiasz. O sprawie jego transferu dużo słyszało się już latem. Zainteresowany był wówczas Samsunspor, jednak transakcja nie doszła do skutku.

Kacper Tobiasz zastąpi Polaka

Jesienią turecki zespół był jednym z rywali Legii w Lidze Konferencji. Przy Łazienkowskiej lepsi okazali się goście, którzy zwyciężyli 1:0. Była to idealna okazja do obserwacji bramkarza, który wystąpił w tym spotkaniu, Samsunspor nie zrezygnował z planów ściągnięcia Tobiasza. W składzie niebawem zrobi się wolne miejsce - do Molde wróci wypożyczony na pół roku Albert Posiadała.

O tym, że odejście 23-latka z Legii jest już przesądzone, poinformował George Tsarouchas. "Kacper Tobiasz może być uznawany za piłkarza Samsunsporu, wszystko zostało już ustalone" - napisał na Twitterze. Porozumienie między tureckim klubem a bramkarzem zostało osiągnięte. Teraz przyszedł czas na ruch Legii.

Legia nie zarobi ani grosza na Tobiaszu?

W sprawie transferu została bowiem tylko jedna niewiadoma - kiedy dokładnie Tobiasz trafi do Turcji. Opcje są dwie. Albo Samsunspor ściągnie bramkarza w zimowym okienku transferowym, płacąc Legii milion euro odstępnego, albo do transferu dojdzie latem. W takim wypadku Legia nie otrzyma choćby złotówki. Kontrakt 23-latka wygasa bowiem w czerwcu tego roku.

Kacper Tobiasz od trzech i pół roku jest podstawowym bramkarzem Legii Warszawa. W tym czasie zagrał 135 spotkań w stołecznej drużynie, zachowując 42 czyste konta. Zaliczył też kilkanaście występów w kadrze młodzieżowej. Często jednak przeplatał świetne spotkania fatalnymi - jak chociażby na zeszłorocznym Euro U21. Dwukrotnie zdobył Puchar oraz Superpuchar Polski.