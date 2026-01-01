Media: Oto nowy asystent Papszuna w Legii. Sensacyjne nazwisko

Nie tak dawno w podcaście "Ofensywni" na łamach "Przeglądu Sportowego Onet" Łukasz Olkowicz i Jarosław Koliński ujawnili, że sztab Legii Warszawa może liczyć nawet 15 osób. Koszt jego utrzymania ma wynieść aż milion euro rocznie. Portal Meczyki.pl z kolei poinformował, że do Wojskowych mają dołączyć między innymi Artur Węska (asystent), Michał Garnys (trener przygotowania fizycznego), Łukasz Cebula (analityk) oraz Paweł Frelik (psycholog). Pod koniec minionego roku wygasły ich kontrakty z Rakowem Częstochowa i Marek Papszun nie mógł oficjalnie ogłosić ich przyjścia do klubu z Warszawy.

Wasiluk dołączy do sztabu Papszuna? "Bardziej kusi"

Roman Kołtoń przekazał na platformie X, że do sztabu Papszuna ma wejść także Marek Wasiluk, ceniony ekspert i komentator telewizyjny, znany m.in. ze współpracy z Viaplay oraz TVP Sport.

"Słyszę, że Marek Wasiluk - z którym ostatnio często miałem przyjemność dyskutować choćby przy okazji Cafe Futbol w Polsacie Sport - wzmocni sztab Marka Papszuna w Legii Warszawa. A więc boisko, a nie studio dziś bardziej kusi Marka, który jako trener pracował w juniorskich zespołach Jagiellonii" - napisał Kołtoń.

Wasiluk realizuje obecnie kurs UEFA PRO. Papszun od czasu do czasu szuka niekonwencjonalnych rozwiązań i dlatego zapewne postawił na 38-latka. Zresztą trzeba przyznać, że Wasiluk ma ogromną wiedzę i może być strzałem w dziesiątkę.

Testy w Legii i mistrzostwo ze Śląskiem Wrocław

Co ciekawe, w 2006 roku Wasiluk był na testach w Legii Warszawa. Ostatecznie jednak nie trafił do tego klubu. Dużą część piłkarskiej kariery spędził w Jagiellonii Białystok (lata 2005-2008 oraz 2014-2018). Zdobył z tym klubem dwa wicemistrzostwa kraju.

Grał także m.in. w Cracovii, Śląsku Wrocław i Widzewie Łódź. Ze Śląskiem wywalczył mistrzostwo Polski w sezonie 2011/12.