Mistrz Ekstraklasy kończy karierę w wieku 31 lat

Sezon 2023/2024 na długo zapisze się w historii polskiej piłki nożnej. Niespodziewanym rozstrzygnięciem było mistrzostwo Jagiellonii Białystok, która rzutem na taśmę wyprzedziła drużynę Śląska Wrocław. Ważny piłkarz tamtej Jagiellonii niespodziewanie zakończył karierę. Mowa o 31-letnim Jose Naranjo, który o wszystkim poinformował w swoich mediach społecznościowych.

Mistrz Polski z Jagiellonią kończy karierę. Idzie w zupełnie inną stronę

"Przez lata piłka nożna była moim życiem. Dała mi wszystko. A ja dałem jej wszystko. Dziś zamykam pewien etap. Nie dlatego, że ambicja się kończy, ale dlatego, że ewoluuje. Rzucam profesjonalny futbol. Zaczyna się moja droga do biznesu" - napisał na swoim profilu na Instagramie.

Okazuje się, że Naranjo zamierza kompletnie zmienić profesję. Zamierza poświęcić się karierze zupełnie niezwiązanej z zieloną murawą.

"Fuzja Blackmoon Trade i AN Capital to nie kolejny krok. To początek czegoś wielkiego. Dubaj to nie zmiana miasta. To zmiana mentalności. Tutaj kończy się pewien etap. Tutaj zaczyna się kolejny dużo bardziej ambitny. Nowa gra. Ten sam głód zwycięstwa" - dodał.

Naranjo w Jagiellonii grał krótko. Trafił do niej w lipcu 2023 roku, a odszedł w sierpniu 2024 roku. Pomimo tego w 33 meczach zdobył osiem goli i zaliczył trzy asysty, zapisując się w klubowych annałach. Jednym z jego najlepszych meczów było spotkanie z 10 grudnia 2023 roku, gdy dubletem pomógł Jagiellonii wygrać z Rakowem Częstochowa (4:2). Kibice z pewnością nie zapomną o jego wkładzie w historyczny, bo pierwszy mistrzowski tytuł Jagiellonii.