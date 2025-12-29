Sensacyjne wieści ws. transferu Kapustki. "Prowadzi rozmowy"

- Niektórzy zawodnicy, szczerze mówiąc, nie mają jaj, żeby grać w tej koszulce. I teraz wszyscy w klubie bierzemy za to odpowiedzialność, nie uciekniemy od niej - grzmiał Fredi Bobić w połowie grudnia. Tak zareagował na fatalną postawę Legii Warszawa na wszystkich frontach. Szybko odpadła z Pucharu Polski i Ligi Konferencji, a w ekstraklasie zajmuje przedostatnie miejsce, choć do lidera traci niewiele, bo 11 punktów.

- O czym rozmawiamy w szatni powinno zostać w szatni. Wystarczająco dużo się dzieje złego wokół drużyny i klubu. W takich momentach sprawy powinny być rozwiązywane w swoim gronie. W gronie ludzi, którzy biorą za to odpowiedzialność. Mówię tu o piłkarzach oraz ludziach działających w klubie. Uważam, że te rzeczy powinny być rozwiązywane wewnątrz grupy, w klubie, a nie na zewnątrz - odpowiedział działaczowi Bartosz Kapustka. To kapitan Legii, ale niewykluczone, że wkrótce straci opaskę. Powód? Odejście z klubu.

Bartosz Kapustka na wylocie z Legii? "Prowadzi rozmowy z jednym z klubów"

Wiele wskazuje na to, że latem pomocnik może zmienić otoczenie. Jego umowa obowiązuje do końca tego sezonu, a póki co, na horyzoncie nie widać przedłużenia. Ba, właśnie pojawiły się zaskakujące informacje. Rzekomo Kapustka rozważa sensacyjny kierunek. "29-letni ofensywny pomocnik polskiego klubu Legii Warszawa rozważa kontynuowanie kariery w Kazachstanie" - pisze portal amanvibe.kz.

Co więcej, piłkarz miał podjąć już konkretne kroki w tej sprawie. "Z moich informacji wynika, że prowadzi rozmowy z jednym z klubów. Aby uniknąć zakłóceń w transferze, nazwa zespołu nie jest obecnie ujawniana" - czytamy. Pozostaje nam więc czekać na kolejne informacje. Kontynuowanie kariery w Kazachstanie byłoby sporym zaskoczeniem. To dość słaba liga.

Wtedy o Kapustce usłyszała cała Europa

W rundzie jesiennej tego sezonu Kapustka wystąpił w aż 30 meczach. Spędził na boisku ponad dwa tysiące minut, zdobywając trzy bramki i siedem asyst. Niewykluczone, że to jego ostatnia kampania w barwach stołecznego klubu. Trafił do niego w 2020 roku z Leicester City. Głośno o Kapustce zrobiło się w 2016 roku. Wówczas dostał powołanie na Euro 2016 i rozegrał kilka solidnych spotkań. Był jednym z objawień kadry i turnieju. Pomógł drużynie w odniesieniu największego sukcesu w XXI wieku - występ w ćwierćfinale mistrzostw Europy.