Kolejka chętnych po gwiazdę Legii. Hitowy transfer coraz bliżej

Jeszcze latem po Steve'a Kapuadiego zgłosił się belgijski Anderlecht. Wówczas jednak reprezentant Demokratycznej Republiki Konga pozostał w Legii Warszawa. Niedawno zresztą 27-latek podpisał ze stołecznym klubem nowy kontrakt, który obowiązuje do końca czerwca 2028 roku. Nie zmienia to faktu, że Kapuadi wciąż budzi niemałe zainteresowanie. Defensor Wojskowych może skusić się na występy we włoskiej Serie A.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki znalazł winnego swojego wstydliwego wypadku: Coś czuję, że to ty mi te spodenki poluźniłeś

Legia straci kluczowego piłkarza? "Zmienił agencję menedżerską"

O zainteresowaniu ze strony włoskich klubów poinformował Paweł Gołaszewski na łamach tygodnika "Piłka Nożna". Dziennikarz wymienił dwa zespoły do których może trafić Kapuadi.

"Kapuadi w ostatnim czasie zmienił agencję menedżerską i nie jest tajemnicą, że wkrótce może opuścić Łazienkowską. Piłkarz wzbudza zainteresowanie na rynku włoskim, a według naszej najnowszej wiedzy do Torino dołączyła także Genoa, która uważnie monitoruje jego sytuację" - przekazał Gołaszewski.

Kapuadi został piłkarzem Legii Warszawa w sierpniu 2023 roku. Wówczas Wojskowi ściągnęli go z Wisły Płock. Do tej pory rozegrał w barwach Legii 106 spotkań, w których strzelił sześć goli. Sięgnął z Wojskowymi po puchar kraju oraz Superpuchar Polski.

Kapuadi ogląda poczynania kolegów z ławki rezerwowych

Teraz pozostaje czekać na to, co wydarzy się w najbliższych tygodniach. Trudno powiedzieć, czy jeden z najważniejszych graczy stołecznego klubu mógłby odejść jeszcze zimą.

Obecnie obrońca Legii przebywa na Pucharze Narodów Afryki. Demokratyczna Republika Konga wygrała z Beninem (1:0) i zremisowała z Senegalem (1:1). To bardzo dobre wyniki, choć na razie Kapuadi nie pojawił się na boisku nawet na minutę.