Media: Papszun chce ściągnąć do Legii legendę Rakowa

Legia Warszawa spędza zimę w strefie spadkowej, a zadaniem nowego trenera Marka Papszuna będzie odbudowanie zaufania kibiców i poprawić wyniki zespołu. Zwłaszcza że Legia będzie grać tylko na jednym froncie. Jako jedyny polski zespół odpadła jesienią w Lidze Konferencji, a z Pucharu Polski eliminowała ją Pogoń Szczecin. Interesującą częścią przygotowań warszawian do wiosny będą transfery. Nowe informacje przekazał jeden z dziennikarzy.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Lech świętował mistrzostwo. "Piłem alkohol z Robertem Lewandowskim"

Papszun chce legendę Rakowa w Legii? "Jego przydatność"

- Słyszałem o jednym nazwisku, ale traktujmy to jako plotkę. Marek Papszun chce wzmocnić obronę i jednym z piłkarzy, których widziałby u siebie, jest Zoran Arsenić - poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl.

Czy to temat realny? Sam Włodarczyk przyznał, że widzi kilka problemów. - Arsenić ma kontuzję, w październiku przeszedł operację. Wróci na przygotowania, ale nie na ich początek. Jego przydatność stoi pod znakiem zapytania, o ile ten transfer w ogóle byłby do wykonania - dodał.

Jeśli o kimś można powiedzieć, że jest legendą Rakowa, to z pewnością o chorwackim obrońcy. Przez cztery lata wygrał z częstochowianami pięć trofeów. W 144 meczach dla klubu z Limanowskiego zdobył trzy gole i zaliczył trzy asysty.

Raków to trzeci polski klub Arsenicia. Wcześniej występował w Wiśle Kraków i Jagiellonii Białystok. Dziś jest kapitanem klubu.

Legia Warszawa wznowi ligowe granie w niedzielę 1 lutego. U siebie zmierzy się z Koroną Kielce. Raków tego samego dnia uda się do Płocka na wyjazdowe starcie z liderem Ekstraklasy - Wisłą.