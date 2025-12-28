Nowe wieści ws. hitowego transferu Pietuszewskiego! Padła data

Wiele wskazuje na to, że niedługo w barwach FC Porto oglądać będziemy trzech Polaków, gdyż do Jana Bednarka i Jakuba Kiwiora ma dołączyć Oskar Pietuszewski. Skrzydłowy Jagiellonii Białystok od kilku dobrych dni łączony jest z przenosinami do portugalskiego klubu. Według medialnych doniesień Porto ma oferować za 17-latka 10 milionów euro z bonusami.

Kiedy może nastąpić przełom w negocjacjach ws. Oskara Pietuszewskiego?

Portal Meczyki.pl poinformował, że sam zawodnik jest już dogadany z FC Porto i chce tam kontynuować karierę, ale oczywiście pozostają kwestie rozmów między klubami.

"Ze względu na czas świąteczno-noworoczny rozmowy przystopowały. Ludzie zarządzający Jagiellonią, między innymi dyrektor sportowy Łukasz Masłowski, wracają do pracy w poniedziałek. Temat transferu Pietuszewskiego powinien więc przyspieszyć na początku stycznia i wówczas może wyjaśnić się przyszłość Pietuszewskiego" - czytamy w artykule.

Nie wiadomo więc, czy Pietuszewski od stycznia grałby w barwach "Smoków", czy może spędziłby resztę sezonu na wypożyczeniu do Jagiellonii.

- Nie czekałbym. 10 milionów plus bonusy - plus jakiś procent z ewentualnej sprzedaży - to dobra propozycja. Młodzi zawodnicy to dopiero szansa na dobrego zawodnika. My patrzymy na Pietuszewskiego przede wszystkim w fazie ofensywnej - zachwycamy się, jak minie 2-3 rywali. Na Zachodzie musisz pracować tyleż w ofensywie, jak i w defensywie - musisz pracować na innej intensywności. Ja bym go sprzedał, co zrobi Jagiellonia, to inna rzecz - tak o transferze Pietuszewskiego mówił Zbigniew Boniek w komentarzu dla Polsatu Sport.