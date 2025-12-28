Były reprezentant Polski trafił do IV ligi! Sensacyjny ruch

Po zakończeniu kariery sportowej w 2022 roku Mariusz Pawełek zajął się trenerką - współpracował z bramkarzami GKS-u Jastrzębie do 2024 roku. Jednak pod koniec 2025 r postanowił spróbować swoich sił w innej roli.

Były reprezentant Polski trafił do IV ligi.

"Drodzy Kibice, obiecywaliśmy hit – więc proszę bardzo. Z dniem dzisiejszym funkcję dyrektora sportowego KS Unia Turza Śląska obejmuje Mariusz Pawełek – postać doskonale znana fanom polskiej piłki nożnej. 258 występów w Ekstraklasie, gra w takich klubach jak Odra Wodzisław, Wisła Kraków, Śląsk Wrocław czy Jagiellonia Białystok, a także w tureckich Çaykur Rizespor, Adana Demirspor oraz Gaziantepspor. Na swoim koncie ma tytuł mistrza Polski, występy w europejskich pucharach oraz reprezentacji Polski" - czytamy.

"Jako dyrektor sportowy będzie odpowiedzialny za rozwój sportowy klubu, wsparcie dla sztabów szkoleniowych, planowanie polityki transferowej oraz budowanie silnej, spójnej tożsamości drużyny. To ważny krok w kierunku dalszego profesjonalizowania struktur naszego klubu" - napisano w komunikacie.

"Pochodzący z pobliskiej Lubomi, dziś wraca na lokalne boiska, by dzielić się swoim doświadczeniem i wartościami z młodymi zawodnikami Unii. Profesjonalizm, zaangażowanie i pokora to cechy, które przez lata towarzyszyły mu w karierze i które z pewnością będą cenne także w nowej roli. Witamy Mariusza Pawełka w strukturach Unii Turza Śląska" - zakończono.

Unia Turza Śląska na co dzień występuje w śląskiej IV lidze. Po 17. kolejkach zespół plasuje się na 14. miejscu z dorobkiem 16 pkt i bilansem bramkowym 29:34.