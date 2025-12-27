Klub Ekstraklasy rusza po Argentyńczyka! Padła kwota

Kluby Ekstraklasy po krótkiej przerwie świątecznej powoli wracają do treningów, by przygotowywać się do rundy wiosennej. Na półmetku liderem tabeli jest Wisła Płock, a tuż za nią z takim samym dorobkiem punktowym (30 pkt) plasuje się Górnik Zabrze. Dużych różnic punktowych nie ma także na dole stawki. Dwie ostatnie drużyny - Termalica Bruk-Bet Nieciecza i... Legia Warszawa mają po 19 "oczek" i tracą do dziesiątej Pogoni Szczecin dwa pkt.

Ostatnia drużyna tabeli Ekstraklasy rusza po napastnika

W związku z tym wiele klubów udało się na rynek transferowy. Jak się okazuje jako jedni z pierwszych swój ruch postanowili wykonać władze czerwonej latarni ligi. Wszystko ujawniły... cypryjskie media.

Według doniesień do klubu ma dołączyć Nicholas Andereggen, który w barwach klubu Ethnikos Achnas strzelił 20 goli i dołożył 5 asyst w 50 meczach. "Według naszych informacji, Bruk-Bet Termalica Nieciecza z Polski złożył ofertę pozyskania latynoskiego napastnika" - czytamy.

Podobno Bruk-Bet nie jest jedynym klubem, który interesuje się 26-letnim napastnikiem. Serwis donosi, że ws. potencjalnego transferu Andereggena kontaktowały się kluby cypryjskie i zagraniczne. Zdaniem dziennikarzy Termalica jest tak zdeterminowana, że miała wyrazić gotowość zapłacenia klauzuli odstępnego.

Co ciekawe, klub Ethnikos Achna pozyskał hiszpańskiego napastnika Javiego Siverio. Cypryjskie media trąbią, że ma on zastąpić Nicolasa Andereggena. "Według 24Sport, Siveiro prawdopodobnie zastąpi Andereggena, ponieważ Ethnikos otrzymał ofertę opiewającą na 200 000 € za swojego najlepszego strzelca" - informuje profil o cypryjskiej piłce.

Nicolas Andereggen trafił na Cypr w lipcu 2024 roku z greckiego klubu AE Kifisia. W tym sezonie Argentyńczyk rozegrał 15 spotkań, w których strzelił osiem goli i dołożył jedną asystę. Serwis Transfermarkt wycenia go na 750 tys. euro.