Media: Jagiellonia chce reprezentanta Polski! Rekordowa kwota

W ostatnim czasie w kontekście transferów związanych z Jagiellonią Białystok mówi się głównie o Oskarze Pietuszewskim. 17-letni skrzydłowy jest rozchwytywany przez uznane europejskie marki i bardzo możliwe, że już zimą zostanie piłkarzem FC Porto. Szacuje się, że Jagiellonia otrzyma za niego około dziesięć milionów euro. Gdyby tak rzeczywiście się stało, to białostoczanie będą mieli szansę wykonać za tę kwotę kilka ruchów na rynku.

Jagiellonia sięgnie po Wiśniewskiego?

Ciekawą informację przekazała gazeta "Il Secolo XIX". Według Włochów Jagiellonia zamierza ściągnąć Przemysława Wiśniewskiego. Kwota transferu ma wynieść dwa miliony euro.

Gdyby rzeczywiście doszło do takiego ruchu, to byłby to najdroższy transfer w historii "Dumy Podlasia". Dotychczas Jagiellonia nie wydawała więcej niż 600 tysięcy euro za jednego zawodnika. Tyle kosztowało sprowadzenie Nemanji Mitrovicia, Ognjena Mudrinskiego oraz Bogdana Tiru. Od czasu do czasu Jaga trafia z transferami bezgotówkowymi.

Wiśniewski niewidziany w Ekstraklasie od 2022 roku

Przypomnijmy, że Wiśniewski to wychowanek Górnika Zabrze. Po raz ostatni występował na boiskach PKO Ekstraklasy w 2022 roku. Następnie przeniósł się do Venezii, a po sezonie spędzonym w tym miejscu przeszedł do Spezii, gdzie gra do dziś. Obecnie jego zespół występuje w Serie B.

Kontrakt polskiego defensora ze Spezią wygasa 30 czerwca 2027 roku. Wiśniewski jest obecnie wyceniany przez portal Transfermarkt na 1,5 mln euro.

Gdy Jan Urban został selekcjonerem reprezentacji Polski, to zaczął odważnie stawiać na 27-latka. W przeszłości miał okazję już z nim współpracować w Górniku. Wiśniewski zanotował już pięć występów w narodowych barwach.