Lewandowski przemówił ws. kupna Legii Warszawa. Powtórzył to trzy razy

Rozmowa Bogdana Rymanowskiego z Robertem Lewandowskim miała wiele ciekawych wątków począwszy od sytuacji napastnika w FC Barcelonie, a zakończywszy na roli kapitana polskiej kadry. O krajowej piłce panowie porozmawiali m.in. w kontekście potencjalnego powrotu 37-latka do PKO Ekstraklasy, czy też kwestii inwestycji.

Trzy razy "nie". Tak Lewandowski odpowiedział na pytanie o Legię

Rymanowski najpierw zapytał Lewandowskiego, czy ten wróci np. do Lecha Poznań. Piłkarz potwierdził, że do Ekstraklasy się w przyszłości nie zamierza wybierać. - Nie dźwignąłbym tego. Nie dźwignąłbym chyba tej presji już - ocenił "Lewy".

W tamtym momencie dziennikarz poszedł o krok dalej i poruszył temat sprzedaży Legii Warszawa przez Dariusza Mioduskiego. Czy Lewandowski kupiłby klub, gdyby miał taką możliwość?

- Dużo już poinwestowałem - przyznał z uśmiechem na twarzy. - Nie, nie, nie. To jest ciężki biznes. Oczywiście, ja widziałem, jak są zarządzane kluby na najwyższym poziomie. Widzę, jakie błędy w polskiej piłce są popełniane, na co nie zwraca się uwagi, i też widzę w szkoleniu dużo rzeczy - dodał.

Ważne miesiące dla Lewandowskiego

Doświadczony napastnik przyznał, że w 2026 roku chciałby wygrać wszystkie możliwe trofea z Barceloną i awansować z reprezentacją Polski na mistrzostwa świata. Biało-Czerwoni zagrają w marcu w barażach. W półfinale (26 marca) podejmą Albanię na PGE Narodowym, a jeśli zwyciężą, to pięć dni później zmierzą się z wygranym z pary Ukraina/Szwecja.

Lewandowski wskazał, że to są dla naszej kadry trudni rywale, ale jest dobrej myśli przed finiszem walki o udział w mundialu. Pod wodzą Jana Urbana Polacy nie przegrali jeszcze żadnego meczu i miejmy nadzieję, że w marcu będziemy mieli powody do radości.

- Ogólnie w ostatnich meczach widać progres. Trochę się to unormowało. To pomaga nam pokazywać na boisku lepszą wersję siebie. Atmosfera w drużynie była dobra i jest dobra - skwitował Lewandowski.