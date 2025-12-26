Gruchnęło ws. transferu Pululu. Jest reakcja Jagiellonii. Jaśniej się nie da

Afimico Pululu już od blisko roku jest bohaterem licznych plotek i doniesień transferowych. Teraz jednak fani Jagiellonii Białystok mają szczególne powody do niepokoju. Napastnikowi pozostało nieco ponad pół roku do wygaśnięcia kontraktu. Dla klubu to zatem ostatnia okazja, by sprzedać swoją gwiazdę. W dodatku serwis Africafoot poinformował o dość zaskakującej propozycji.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy Kacper Tobiasz powinien być numerem jeden w Legii? Kosecki: Nie jest bramkarzem dobrym na poziom Legii Warszawa

Media rozpisywały się o transferze Pululu. "Oficjalna oferta"

Otóż Pululu miałby trafić zimą do... egipskiego Al-Ahly FC. Chodzi o klub, który uznawany jest za jeden z najbardziej utytułowanych na świecie. W dorobku ma m.in. 45 mistrzostw kraju i 12 triumfów w afrykańskiej Lidze Mistrzów. W tym roku mogliśmy go oglądać na Klubowych Mistrzostwach Świata w USA.

Informacje ws. potencjalnego transferu podał dalej m.in. dziennikarz igol.pl Adam Żmudziński. - Egipskie Al-Ahly jest bardzo zdeterminowane, by wykupić Afimico Pululu z Jagiellonii Białystok! Od wczoraj negocjacje zostały zintensyfikowane i według egipskich źródeł - przebiegają pomyślnie. Al-Ahly dzisiaj rano złożyło oficjalną ofertę zespołowi z Podlasia - relacjonował na portalu X.

Dyrektor Jagiellonii nie certolił się ws. Pululu. "Mogła utknąć w okolicach Ustrzyk Dolnych"

Wpis nieoczekiwanie spotkał się ze stanowczą reakcją... dyrektora sportowego Jagiellonii Łukasza Masłowskiego. - Myślę, że przez okres świąteczno-noworoczny ta oferta mogła utknąć gdzieś na poczcie w okolicach Ustrzyk Dolnych - odpisał. Tym samym dał jasno do zrozumienia, że takiego transferu nie będzie.

Czy w takim razie Pululu zostanie w Jagiellonii na dłużej? Na razie przewidywania nie są zbyt optymistyczne. - Sprawa nowej umowy z Afimico Pululu na razie przystopowała i jeśli miałbym sugerować, to raczej w nowym sezonie Afiego w Jagiellonii nie będzie, natomiast w piłce mogą zdarzyć się różne rzeczy - twierdził w wywiadzie z TVP Sport prezes klubu, Ziemowit Deptuła.

Afimico Pululu w barwach Jagiellonii Białystok rozegrał w sumie 116 meczów, w których strzelił 48 goli i zaliczył 11 asyst. W sezonie 2023/24 przyczynił się do zdobycia mistrzostwa Polski. Rok później został królem strzelców Ligi Konferencji Europy.