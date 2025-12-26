Media: Gigant chce Pululu! "Szanse na wygranie LM"

Jagiellonia Białystok spędza zimową przerwę na trzecim miejscu w tabeli. Ma punkt straty do Wisły Płock i Górnika Zabrze. Wiodącą postacią białostoczan jesienią był Afimico Pululu. W 16 ligowych meczach zdobył siedem goli i zaliczył jedną asystę. Niewykluczone, że wkrótce opuści Podlasie i wyjedzie z Polski. Trop w doniesieniach medialnych prowadzi do Afryki.

Pululu odejdzie z Jagiellonii? Gigant zainteresowany

"Jak podaje serwis Africafoot, egipski klub Al Ahly zintensyfikował działania mające na celu pozyskanie Afimico Pululu z Jagiellonii Białystok. Czy napastnik Jagi trafi do afrykańskiego dominatora? Szanse na wygranie LM miałby bardzo duże" - odnotował profil Afrykański Futbol na portalu X, zajmujący się gromadzeniem.

Al Ahly to jeden z najbardziej utytułowanych klubów na afrykańskim kontynencie. Zdobył aż 45 mistrzostwa Egiptu. Od 2023 roku nie schodzi z tronu na krajowym podwórku. Do tego 39-krotnie sięgał po krajowy puchar. Łącznie 12-krotnie zdobywał afrykańską Ligę Mistrzów.

Przypomnijmy, że nie tak dawno głos w sprawie przyszłości gwiazdy Jagiellonii zabierał prezes Ziemowit Deptuła. - Powtórzę za dyrektorem Masłowskim, że sprawa nowej umowy z Afimico Pululu na razie przystopowała i jeśli miałbym sugerować, to raczej w nowym sezonie Afiego w Jagiellonii nie będzie, natomiast w piłce mogą zdarzyć się różne rzeczy - mówił dla TVP Sport.

Pululu w 116 meczach dla Jagiellonii zdobył 48 goli i zaliczył 11 asyst. Wydatnie przyczynił się do zdobycia mistrzostwa Polski w sezonie 2023/2024.