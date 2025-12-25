To może być pierwszy transfer Papszuna. Polują na piłkarza z giganta

Problemy, które toczyły przez rundę jesienną Legię Warszawa można wymieniać bardzo długo. Jeśli chodzi o pozycję bramkarza, Kacper Tobiasz z pewnością nie należał do głównych winowajców degrengolady stołecznego klubu, ale też przesadnie nie pomógł w jej uniknięciu. Jeśli chodzi o liczbę obronionych strzałów, polski golkiper jest na 11. miejscu w lidze (41). Średnio na mecz bronił zaś 2,28 strzału na spotkanie, co daje mu 25. lokatę w Ekstraklasie.

REKLAMA

Zobacz wideo Totalna degrengolada w Legii

Kacper Tobiasz z nowym konkurentem?

Innymi słowy, ani nie rozczarował, ani przesadnie nie pomógł. Zaś debata o potencjalnym zastąpieniu go kimś innym, obecna niemalże w każdym jego sezonie w Legii, zeszła na dalszy plan w obliczu o wiele większych problemów. Wygląda jednak na to, że w stolicy nadal myślą o wzmocnieniu rywalizacji na tej pozycji. Najnowsze wieści w tej sprawie płyną prosto z Turcji.

Tamtejszy dziennikarz Ertan Süzgün poinformował na portalu X, że Legia jest w gronie klubów zainteresowanych sprowadzeniem Irfana Cana E?ribayata z Fenerbahce Stambuł. Turek zaczynał sezon w wyjściowym składzie tureckiej drużyny, ale szybko stracił miejsce na rzecz Dominika Livakovicia, a gdy później przybył Ederson z Manchesteru City, jego szanse na regularną grę spadły do zera. Wcześniej 27-latek bronił dla Adanasporu oraz Goztepe. Na koncie ma łącznie 94 mecze w tureckiej ekstraklasie.

Wcześniej interesować miał się inny klub z Ekstraklasy

Jeśli doniesienia te okazałyby się prawdą, to oznacza, iż Legia może walczyć o podpis 27-latka m.in. z Cracovią. Tureckie media około dwa tygodnie temu informowały, iż "Pasy" również chętnie widziałyby klubowego kolegę Sebastiana Szymańskiego u siebie. Mieli już nawet złożyć ofertę Fenerbahce, ale od tamtej pory nic konkretniejszego się w sprawie nie pojawiło.